Maxi Trusso criticó a Lali Espósito y los fanáticos de ella lo mataron en redes

El artista argentino estuvo invitado al ciclo One Plus, estrenado a fines de febrero en FM One 103.7, para dar a conocer su documental titulado El pionero del autotune, donde se podrán ver sus primeros pasos en la década del 90’, cuando estrenó el tema Fragments of life en el que por primera vez se utilizó el Autotune, efecto que se le coloca a las voces, que logran tener así un timbre artificial, medio robótica, un sello propio de la música actual.

Trusso afirmó que no conoce a los nuevos artistas y que no escucha a ninguno de ellos. A su vez, puntualizó que, en un momento intentó hacer colaboraciones con algunos de ellos, pero terminó abortando dicha misión porque sentía que “arruinaban” sus canciones.

image.png

“De los nuevos no escucho ni a uno, perdón”, dijo Trusso cuando uno de los conductores le consultó por algún artista que utilizara Autotune y que le gustara.

Y continuó: “De los nuevos no conozco a ninguno. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y dije ‘qué buen giro’. No, ni uno”.

Lo único que resaltó como positivo fue a Quevedo, el artista español que saltó a la fama en Argentina después de interpretar la Bzrp Music Sessions, Vol. 52.

image.png

“El único que tiene un buen giro fue este pibe que hizo una cosa más o menos buena… que es el mejor tema que tiene, Quevedo, que es español”, indicó.

Y luego, fomentó la polémica: “Los demás son todos desastre, lo digo de buena onda pero…”.

Entonces, Maxi opinó sobre Lali Espósito y manifestó que la ídola pop tiene “giros feos”. “Escucho Lali Espósito, ¿cómo esos giros tan feos? Más feos no había”, expresó.

image.png

Delfina Sciannamea interrumpió sus palabras, y le recordó algunas producciones que había hecho en compañía de algunos artistas y admitió que pensó que Trusso estaba más enganchado con los nuevos generos urbanos.

“Hice unos featuring pero los saqué a todos, me arruinaban la canción. Los tuve que sacar a todos, no quedaba un tema bueno…”, expuso él. “Escucho las voces y son horribles, hay muchos que cantan porque son actores", manifestó en otro tramo de la entrevista.

Si bien la nota tuvo lugar el último miércoles, un día después llegó a las redes sociales, donde se difundió rápidamente. Allí, Trusso fue tan cuestionado que hasta llegó a ser Trending Topic en Twitter, donde los fanáticos de Lali lo destruyeron.

image.png

“Maxi Trusso tus temas son uno mas feo que el otro, nadie se acuerdo de vos ni de tus temas”, “No es Maxi Trusso hablando, es su fama que murió en 2014”, “Maxi Trusso, un tipo con guita pero sin ángel que tuvo que gastar miles de dólares para poder pegar UN tema y desapareció porque, a diferencia de todos los que nombra, él nació con plata, pero sin talento”, fueron algunos de los comentarios en contra del músico.

Lejos de decir que estaba arrepentido de sus palabras, el cantante compartió el fragmento de la nota en sus redes, donde muchos lo apoyaron.

Trusso publicó el video en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 500 mil seguidores. “¡Que no se acabe la canción! ¿Qué opinás? Te leo”, sumó junto a las imágenes, invitando al debate. Este contenido llegó a tener cientos de comentarios.

Embed Maxi Trusso destrozó a Lali

“¿Cómo esos giros tan feos?”, dijo en @RadioOne1037 con Delfi Siaramea. pic.twitter.com/vawnlHxzAP — Agus Rey (@agus_rey) March 2, 2023

“Es que hay tanto concurso, tanto desastre. Y los que queremos hacer algo siempre peleando desde abajo. ¡Que vuelvan las canciones y el verdadero talento por favor! ¡Tenés razón!”, aportó una mujer en dicha red social.

“Totalmente de acuerdo y gracias por decirlo, muchos de tu ambiente opinan lo mismo pero un cagaso bárbaro al que dirán”, manifestó otro seguidor del músico.