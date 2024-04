Médicos autoconvocados de Jujuy piden una respuesta del Gobierno

Los médicos del hospital Materno Infantil de paro Los médicos del hospital Materno Infantil de paro

Piden explicación al Gobierno provincial

“Hoy nos despertamos con la novedad de que nos habían pagado los sueldos pero a los que hicimos huelga nos han descontado algunos sí y a otros no”, dijo la doctora Manero quien agregó “queremos que nos expliquen los motivos porque algunos sí y a otros no, y los aumentos no entendemos para quienes sí y para quienes no”.