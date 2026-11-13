Microsoft sigue con problemas en sus servicios y millones de usuarios tienen dificultades para comunicarse

Una falla global en los servicios de Microsoft continúa provocando com plicaciones este viernes 13 de noviembre en distintos países. La interrupción, que comenzó durante la jornada del jueves, afecta principalmente a Outlook, Teams y otras herramientas de Microsoft 365 utilizadas por empresas, instituciones educativas, hospitales y organismos públicos.

No va más.. Microsoft cierra las cuentas de Hotmail sin uso

Según los reportes de la plataforma Downdetector, se registraron problemas en más de 70 países. Los usuarios denunciaron dificultades para ingresar a sus cuentas, enviar y recibir correos electrónicos y utilizar herramientas de trabajo.

La empresa informó que comenzó a observar señales de estabilización, aunque el funcionamiento todavía no se normalizó por completo.

La interrupción alcanza a distintas plataformas que forman parte del entorno Microsoft 365.

Entre los servicios con problemas se encuentran:

Outlook: dificultades para acceder al correo electrónico, enviar mensajes y recibirlos.

Microsoft Teams: inconvenientes en las comunicaciones y herramientas de colaboración.

Microsoft Copilot : interrupciones en algunas funciones de inteligencia artificial.

Exchange Online : fallas en la infraestructura de correo electrónico.

OneDrive y SharePoint: problemas de acceso y funcionamiento para algunos usuarios.

Las dificultades afectan especialmente a organizaciones que dependen de estas herramientas para sus actividades diarias.

En varios países se registraron inconvenientes en las comunicaciones de oficinas, escuelas, hospitales y dependencias gubernamentales.

En algunos casos, los correos electrónicos pueden llegar con retraso, incluso cuando el usuario consigue ingresar a su cuenta.

Qué dijo Microsoft sobre la falla mundial

La compañía reconoció los inconvenientes y aseguró que sus equipos técnicos trabajan para recuperar el funcionamiento de los servicios. En su comunicación más reciente, Microsoft informó que detectó resultados positivos en la estabilidad de algunos servidores y que está ampliando las medidas de recuperación. Sin embargo, aclaró que el estado del sistema continúa siendo variable y que el proceso de restablecimiento se realiza de manera gradual.

La empresa también anunció una medida para evitar que se pierdan correos electrónicos mientras persisten los problemas.

“Estamos ampliando el plazo de espera para los correos electrónicos a 48 horas para ayudar a proteger los mensajes retrasados mientras continúa la recuperación del servicio ”, explicó.

Esta decisión busca dar más tiempo a los sistemas para procesar los mensajes que quedaron pendientes durante la interrupción. Microsoft indicó que continuará trabajando con urgencia y que publicará un informe completo cuando se resuelva el incidente.

¿La caída de Microsoft fue provocada por un ciberataque?

Una de las principales dudas que surgieron entre los usuarios fue si los problemas estaban relacionados con un ataque informático. Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, aseguró que hasta el momento no existen indicios de una actividad maliciosa o un incidente de ciberseguridad.

La compañía investiga dificultades en su infraestructura, después de detectar servidores que dejaron de estar disponibles y problemas para aplicar algunas medidas de recuperación. Por ahora, Microsoft no comunicó una causa definitiva de la falla.

Cuándo volverán a funcionar normalmente Outlook y Teams

Microsoft todavía no informó un horario preciso para el restablecimiento completo de los servicios.

Aunque algunos servidores comenzaron a mostrar mejoras, los problemas pueden continuar de manera intermitente mientras avanzan las tareas técnicas. Los usuarios pueden experimentar demoras en la recepción de correos, errores al intentar iniciar sesión o dificultades para acceder a determinadas aplicaciones.

La interrupción comenzó el jueves 12 de noviembre y se extendió durante más de 12 horas, afectando las comunicaciones y las actividades de numerosas organizaciones. Por el momento, la compañía continúa monitoreando el funcionamiento de sus sistemas y aplicando medidas para recuperar progresivamente la normalidad.