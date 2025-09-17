Minnesota United vs Chicago Fire: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El juego entre Minnesota United y Chicago Fire se disputará el próximo sábado 20 de septiembre por la semana 29 de la MLS, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Allianz Field.

Así llegan Minnesota United y Chicago Fire En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Minnesota United en partidos de la MLS Minnesota United ganó por 3-1 el juego pasado ante San Diego FC. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Chicago Fire en partidos de la MLS Chicago Fire cayó 1 a 3 ante New York City FC. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 9 goles a favor, ha recibido 13 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2023, y Chicago Fire lo ganó por 2 a 1.

Fechas y rivales de Minnesota United en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs Colorado Rapids: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Sporting Kansas City: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs LA Galaxy: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Chicago Fire en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs Columbus Crew: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Inter Miami: 30 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Toronto FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs New England Revolution: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario Minnesota United y Chicago Fire, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

© 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

