EE.UU. duplica la recompensa y ofrece USD 50 millones por la captura de Nicolás Maduro

El gobierno de EE.UU . anunció que duplicará la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro , duplicando la cifra de 25 a 50 millones de dólares. Así lo confirmó la fiscal general, Pam Bondi, en un mensaje difundido a través de redes sociales.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que el dictador venezolano utiliza organizaciones criminales para introducir drogas y violencia en Estados Unidos. La acusación lo señala como uno de los mayores narcotraficantes del mundo.

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado están anunciando una recompensa histórica por Nicolás Maduro. Bajo el liderazgo del presidente Trump, este criminal no escapará a la justicia”, declaró Bondi en un video publicado en su cuenta de X.

Maduro está acusado de narcotráfico y conspiración terrorista. Según Bondi, trabaja en conjunto con organizaciones criminales como el Tren de Aragua de Venezuela, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos. La fiscal detalló que estas redes son utilizadas para introducir cocaína mezclada con fentanilo a territorio estadounidense, lo que ha provocado miles de muertes.

Incautaciones millonarias y cargos internacionales contra Nicolás Maduro

El Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados y nueve vehículos. Además, la DEA ha decomisado 30 toneladas de cocaína relacionadas con sus operaciones, de las cuales siete toneladas estarían directamente conectadas con el dictador venezolano.

Maduro enfrenta cargos en Estados Unidos desde 2020, en una imputación sin precedentes contra un jefe de Estado extranjero. Se lo acusa formalmente de conspiración narcoterrorista y tráfico internacional de estupefacientes.

La medida se produce en un contexto político cada vez más tenso. Maduro fue proclamado vencedor de las elecciones presidenciales de julio de 2024, aunque tanto la oposición como observadores internacionales cuestionaron la legitimidad del proceso. Según recuentos alternativos, el verdadero ganador habría sido Edmundo González Urrutia, con un 67% de los votos. Urrutia debió exiliarse en España tras recibir una orden de arresto y una recompensa de USD 100.000 por parte del régimen chavista.

Por su parte, el gobierno estadounidense endureció sanciones y restricciones migratorias a figuras cercanas a Maduro, al tiempo que también flexibilizó parcialmente medidas económicas al permitir a Chevron reanudar perforaciones en Venezuela.

Estados Unidos solicita a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a capturar a Nicolás Maduro, comunicarse al +1 (202) 307-4228 o ingresar en línea a los canales oficiales del Departamento de Justicia.