¿Qué encontraron los arqueólogos al buscar la tumba de Cleopatra y Marco Antonio?

Durante las excavaciones en curso debajo de un templo en la antigua ciudad en ruinas de Taposiris Magna en la costa egipcia y la exploración del templo, Kathleen Martinez de la Universidad de Santo Domingo en la República Dominicana y sus colegas descubrieron la estructura a 13 metros bajo tierra. El túnel de dos metros de altura había sido excavado a través de unos increíbles 1.305 metros de arenisca.

Su diseño, según una declaración del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, es notablemente similar al Túnel de Eupalinos de 1.036 metros, un acueducto del siglo VI a. C. en la isla griega de Samos. Conocido a menudo como una maravilla de la ingeniería, el conducto no tenía precedentes en diseño y construcción en su época, informa Science Alert.

La búsqueda se da en el templo de Osiris, en la ciudad de Taposiris Magna, fundada entre el 280 a.C y 270 a.C. Aunque el motor de este trabajo es la tumba de Cleopatra y Marco Antonio, que sería el descubrimiento más importante del siglo XXI, encontraron un espectacular túnel de 1.300 metros de largo.

Antiguo Egito: la historia de Cleopatra y Marco Antonio

Cleopatra y Marco Antonio se suicidaron por separado en agosto del año 30 a.C., tras perder la batalla de Actium. Sus tumbas fueron escondidas y son un misterio sin resolver hasta la actualidad.

La historia de amor de Marco Antonio y Cleopatra VII es una de las más famosas no solo de la Antigüedad, sino de todos los tiempos. No en vano, en aquella época él era uno de los hombres más importantes de la antigua Roma y ella era la mujer más poderosa del antiguo Egipto, por lo que su relación no dejó indiferente a nadie. Si a eso sumamos la guerra civil que les enfrentó a Octaviano (el futuro emperador Augusto) y que desembocó al final en el suicidio de ambos, ya tenemos leyenda romántica para la eternidad. Así se ha reflejado en multitud de libros, pinturas, esculturas, películas, obras de teatro y hasta disfraces. Por ello, en este artículo vamos a ver un breve resumen de la historia real de Marco Antonio y Cleopatra hasta el inicio de la guerra civil romana.