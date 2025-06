El temporal en Punta del Este ocasionó destrozos: cayeron árboles y se inundó un puerto

El efecto del temporal en Montevideo

Durante la tarde del lunes, un contenedor con paredes de isopanel se desprendió y cayó sobre un auto que intentaba ingresar al estacionamiento del Punta Carretas Shopping, según informó el noticiero Subrayado de Canal 10. Las intensas ráfagas de viento provocaron que la estructura, que estaba apoyada sobre otro contenedor, se desplomara sobre el vehículo conducido por una mujer, quien era la única ocupante.

La conductora fue rescatada por los bomberos y posteriormente trasladada a un centro de salud, donde quedó fuera de peligro.

“Venía entrando al estacionamiento del shopping porque voy al gimnasio que está enfrente. Había un auto delante mío. Yo frené y en dos segundo se me vino algo encima que no sabía que era. Sentí tremendo ruido y algo que me tapó el auto. Miré alrededor y vi que estaba adentro de un contenedor”, relató la mujer.

#AHORA | Rachas de aproximadamente 100 km/h afectan la zona del puerto de Punta del Este. Tres veleros fueron arrastrados por la corriente.

“Me vino como un ataque de pánico pero traté de tranquilizarme. Escuché que la gente me preguntaba si estaba bien y si había alguien adentro. Yo empecé a gritar ‘auxilio’ y ‘socorro’. Ahí vi que estaba viva y que no me había lastimado. Pero tenía miedo porque no sabía si el contenedor estaba bien, roto. Tenía miedo de que se me viniera encima”, relató.

El Centro de Gestión de Emergencias de la Dirección Nacional de Bomberos atendió más de 180 reportes relacionados con las adversas condiciones climáticas, según informó Teledoce. Las intervenciones incluyeron la remoción de árboles caídos y la reparación de techos desprendidos por el viento. Por su parte, la Intendencia de Montevideo contabilizó 52 reclamos hasta la noche del lunes.

Por otro lado, el Instituto Uruguayo de Meteorología aclaró que la sensación térmica más baja se debe exclusivamente a las ráfagas de viento.

Otros dos veleros soltaron amarras en el puerto de Punta del Este. El pampero sigue soplando fuerte a esta hora de la noche. #puntadeleste #temporal #pampero

Madeleine Renom, titular de esta entidad, afirmó a El País que se registraron precipitaciones de aguanieve en varias localidades del país, entre ellas Cardona, Nueva Palmira (Río Negro) y en las sierras de Maldonado y Lavalleja.

En algunas publicaciones difundidas en redes sociales se observó nieve en Maldonado, aunque la especialista aclaró que se trató de escasos copos y aguanieve. Este fenómeno también se detectó en la zona norte de Colonia y se explica por la llegada de una masa de aire frío que afecta la superficie terrestre.