"Fue ahí cuando empezó toda la organización, buscar un vehículo, coordinar y demás" agregó Caro.

"Todos conocíamos la frase por el Rey León y significa vivir sin preocuparse, y eso lo que esperábamos con este viaje".

"La pandemia nos agarró a los 2 meses de viaje, después de dejar todo. Nos agarró en bariloche, y estuvimos 9 meses ahi parados, y gracias a la pandemia surgió lo de las redes sociales y cómo trabajamos ahora", comentó Santi.

Rutina

Al respecto de su rutina diaria antes del viaje comentaron "todos fuimos criados para seguir un ciclo, de terminar el colegio, si tenés la oportunidad estudiar y trabajar, volver a casa tener el auto y eso genera esa rutina"

Cómo financiar el viaje

"Todo lo que hacemos ahora para financiarnos no teníamos idea, o aprendimos viajando" contó Caro.

"Y continuó no es necesario viajar para reinventarse sino dejar la estabilidad quizás para hacer lo que realmente nos gusta" agregó.

Desperta todos los días en un lugar distinto

"No sabemos nunca dónde vamos a dormir ni donde vamos a estar, es un placer despertarse todos los días en un lugar distinto" contaron los viajeros.

"Somos muy fanáticos de camino con cerros, tomamos el recaudo de tener descargados los mapos. Tenemos la facilidad de que si algo no nos gusta nos vamos".

Santi comentó: "La vida que elegimos no es todo color de rosa, tenemos nuestra rutina con cosas buenas y malas, la camioneta se rompe y hay q arreglarla, no es fácil acostumbrarse pero es bueno también".

Los gastos que tiene este estilo de vida

Este estilo de vida es mucho más económico que lo que ellos tenían antes, "lo más caro es la nafta, pero algo que se puede ajustar, los gastos de comida son los mismo que tendría cualquiera. Tenemos paneles solares que da la energía al motorhome" comentó Caro.

No tienen un plazo para seguir recorriendo el mundo.

Canal de Youtube

"Empezamos a hacer videos,simplemente para mostrar lugares, información o inspirar a los demás que se animen, pero no somos conscientes de la cantidad de gente nos ven" comentó en relación a sus redes sociales.

Las redes sociales nos acercan mucho.

Un lugar que los maravilló

"El nordeste de brasil nos gustó un montón, es lo único que decimos que en argentina no las tenemos. Los demás paisajes los tenemos en Argentina" contó Santi.

