En la provincia de Jujuy, la ONG Impacto B viene trabajando arduamente en incentivar a la sociedad a un cambio y en diálogo con TodoJujuy.com destacaron que "creemos que todos deberíamos formarnos en materia ambiental, sin importar la edad, sexo, profesión, bandera política, etc. Nos daría una oportunidad de valorar de otra forma, y en serio, la tierra en la que vivimos, nuestra Madre Tierra".

"Poder cuidarla todos los días y no sólo un día al año por medio de rituales. Poder entender qué es el único planeta en el que vivimos que está al borde del colapso y que podemos tener un crecimiento sin afectar a las generaciones futuras", siguió diciendo.

En relación a si los jujeños toman conciencia, comentaron que "los jujeños aman su provincia, su pachamama. Pero a la vez, no hay consumo consciente, son fanáticos del plástico de un solo uso. Hay micro basurales en muchos lugares, tiran basura en espacios que no correspond, no cuidan el agua, entre otras cosas.

Por último dejaron un mensaje: "Hay que entender que no se pide una vida ambientalista perfecta, si no que todos los días podemos hacer algo por el planeta, cambiar nuestra rutina, un compromiso real".

Para sumarse a Impacto B pueden comunicarse al número: 3885386747.

Reciclatón Día de la Educación Ambiental.

Sensibilizar y concienciar a las personas acerca de los problemas medioambientales de su entorno, a fin de generar alternativas y soluciones.

Destacar la importancia del medio ambiente y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza.

Generar estadísticas medioambientales para la toma de decisiones.

Incentivar la participación de los gobiernos en la adopción de las medidas necesarias para solucionar los problemas medioambientales.

Origen de este día mundial

Un antecedente esencial en la conmemoración de este día mundial lo constituye la Declaración de Estocolmo Sobre el Medio Ambiente Humano, proclamada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrado el 16 de junio de 1972.

En dicho evento se estableció la celebración del Día de la Educación Ambiental, escogiendo como fecha el día 5 de junio. Se destacó la importancia de la educación, como elemento generador de conciencia acerca del cuidado y conservación del medio ambiente.

Posteriormente, en el marco del Seminario Internacional de Educación Ambiental, celebrado en Belgrado del 13 al 22 de octubre de 1975, se proclamó como fecha de celebración de esta efeméride el día 26 de enero.

La Educación Ambiental explicada en cinco minutos (2019)

