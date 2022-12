Asimismo, destacó que desde ese momento nunca pararon de plantar árboles en Jujuy y su última actividad fue el viernes pasado donde entre 4 voluntarios hicieron 400 plantaciones en 8 horas. "Tenemos esa vocación, nos gusta, hay gente que se suma con fuerza y tienen mucha conciencia por el ambiente", agregó.

arbol y vida 22.jpg "Árbol y Vida", y su iniciativa de cuidar el ambiente en Jujuy.

En ese sentido sostuvo que "hay muchos jóvenes y otros no tanto que participan en esta actividad". También contó que desde sus inicios en 2020 van plantando unos 30 mil árboles en distintas partes de la provincia de Jujuy.

"Queremos llegar a los 50 mil, vamos a seguir haciéndolo hasta marzo. Lo que más me moviliza es la vocación, siempre me gustó la naturaleza, mi papá me sacaba al campo de chico y me gustaban los árboles. Después, ver documentales de cómo se pierden las especies me hizo reflexionar sobre qué le voy a dejar a mi hija y a las futuras generaciones. Estamos a tiempo de poder cambiar", finalizó Ezequiel Medina.

Para colaborar o sumarse, pueden comunicarse con ellos en Facebook, Twitter o Instagram buscándolos como Árbol y Vida.