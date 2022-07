Informaron las vacunas que protegen tres veces más que otras

Desde el comienzo de la pandemia hasta la actualidad se han efectuado pruebas de 12 vacunas contra el COVID-19 en el mundo luego que se haga lugar a los ensayos clínicos que comprobaron su eficacia y seguridad. Otras 15 candidatas fueron desechadas ya que no terminaron siendo efectivas, pero la investigación científica sigue con el desarrollo de 122 candidatas vacunales en ensayos clínicos con voluntarios . También se realizan estudios que evalúan a las vacunas ya autorizadas en el mundo real.

Actualmente, el grupo de especialistas que tiene como líderes a profesores de la Escuela de Salud Pública de Yale y la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte tuvo una respuesta: la fuerte protección tras la vacunación es de corta duración.

El estudio es el primero en establecer una cuantificación respecto a la probabilidad de un futuro contagio tras la infección natural o la vacunación con las vacunas brindadas por las empresas Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson u Oxford-AstraZeneca. Los resultados fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

image.png

El peligro de contagiarse el coronavirus luego de haber recibido la inmunización depende del tipo de vacuna. En base al estudio, las vacunas de hoy en día de ARN mensajero son las que brindan la mayor duración de la protección, casi tres veces más que la de la infección natural y las vacunas de Johnson & Johnson y Oxford/AstraZeneca.

Dichas vacunas cuentan con algunas diferencias entre sí. Las vacunas de ARN colocan uno o varios genes del propio coronavirus en las células para generar una respuesta inmunitaria. Por otro lado, las otras consisten en vacunas que contienen virus diseñados para portar genes de coronavirus.

“Las vacunas de ARN mensajero producen los niveles más altos de respuesta de anticuerpos y, en nuestro análisis, confieren una protección más duradera que otras vacunas o exposiciones”, indicó Jeffrey Townsend, profesor Elihu de bioestadística en la Escuela de Salud Pública de Yale y autor principal del estudio. “Sin embargo, es importante recordar que la inmunidad natural y la vacunación no son mutuamente excluyentes. Muchas personas tendrán una inmunidad parcial de múltiples fuentes, por lo que entender la durabilidad relativa es clave para decidir cuándo proporcionar un impulso a su sistema inmunológico”, añadió.

image.png

Los investigadores destacaron la importancia de colocarse la dosis de refuerzo. “Una protección fiable contra la reinfección requiere un refuerzo actualizado con vacunas adaptadas para abordar los cambios del virus que se producen como parte de su evolución natural a lo largo del tiempo”, manifestaron.

“Tendemos a olvidar que estamos en una carrera armamentística con este virus, y que éste evolucionará para evadir tanto nuestra respuesta inmunitaria natural como la derivada de las vacunas”, aseguró Alex Dornburg, profesor adjunto de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, que dirigió el estudio con el doctor Townsend. “Como hemos visto con la variante Ómicron, las vacunas contra las primeras variantes del virus se vuelven menos eficaces para combatir las nuevas variantes del virus”, puntualizó.

El modelo de los investigadores basado en datos sobre los peligros de infección al cabo de un tiempo aprovecha las sorprendentes similitudes de las probabilidades de reinfección entre los coronavirus endémicos (que generan los “resfriados comunes”) y el coronavirus que causa el COVID-19. Estas semejanzas le brindaron la posibilidad a los científicos efectuar proyecciones a más largo plazo que los estudios centrados únicamente en las infecciones actuales.

image.png

A su vez, el modelo ubicó las respuestas de los anticuerpos tras la inmunidad natural y la mediada por la vacuna en el mismo contexto, lo que dejó lugar a la comparación. “El coronavirus SARS-CoV-2 es un reflejo de otros coronavirus endémicos que también evolucionan y nos reinfectan a pesar de la inmunidad natural a las variantes anteriores”, dijo Townsend. “La actualización continua de nuestras vacunas y refuerzos es fundamental para nuestra lucha contra el SARS-CoV-2″. La financiación de la investigación fue brindada por la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos.

En base a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) “las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 pueden mejorar o restaurar la protección que podría haber disminuido con el tiempo después de la vacunación del esquema primario”.

Este organismo federal de los Estados Unidos también aclaró que las personas “están mejor protegidas contra la enfermedad grave de COVID-19 cuando se mantienen al día con sus vacunas de COVID-19, lo que incluye recibir todos los refuerzos recomendados cuando sean elegibles”. Si bien existen personas que demoraron la aplicación de las dosis, los especialistas de los CDC resaltaron que “nunca es demasiado tarde para obtener la protección adicional que ofrece un refuerzo de COVID-19″.