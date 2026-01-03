sábado 03 de enero de 2026
3 de enero de 2026 - 10:18
Las reacciones internacionales tras la captura de Nicolás Maduro

Líderes mundiales se expresaron tras los ataques de Estados Unidos en Caracas y la captura de Nicolás Maduro.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Nicolás Maduro y  Dónald Trump.

Entre los países que manifestaron su rechazo a la ofensiva se ubicaron aliados estratégicos de Caracas, como Rusia, Irán y Cuba, además de algunos gobiernos de la región. Estos Estados cuestionaron la acción militar y reclamaron respeto por la soberanía venezolana y el derecho internacional.

En contraste, otros países mantuvieron silencio oficial o adoptaron posturas críticas hacia el gobierno de Maduro, en línea con su histórico distanciamiento político y diplomático. Algunas administraciones siguieron con atención los acontecimientos y evaluaron el impacto regional de la situación sin emitir definiciones públicas inmediatas.

Las reacciones se produjeron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara a través de su red social Truth Social la ejecución de un ataque de gran escala. En ese mensaje, el mandatario informó también la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, quienes, según indicó, fueron trasladados fuera de Venezuela. El anuncio incrementó la tensión internacional y profundizó la división de posturas entre aliados y opositores del gobierno venezolano.

Las reacciones internacionales

Live Blog Post

Javier Milei: "Es la caída de un dictador"

El presidente Javier Milei se refirió a la detención de Nicolás Maduro y la definió como un punto de quiebre político y judicial para la región. En declaraciones con La Nación+, el mandatario argentino afirmó que se trata del final de un régimen que “trampeó elecciones” y sostuvo que el proceso avanza por delitos de narcoterrorismo.

“En primer lugar, lo que hay que comprender es que estamos frente a la caída del régimen de un dictador que venía trampeando elecciones”, expresó Milei. Y agregó: “En la última elección fue derrotado de manera contundente y aun así quiso quedarse aferrado al poder”.

El jefe de Estado diferenció el plano político del judicial y remarcó cuál considera el eje central de la detención. “Lo más fuerte no es solo lo político, sino la línea por la que lo detienen: estamos hablando de un narcoterrorista”, afirmó.

La nota completa en: "Es la caída del régimen del dictador Nicolás Maduro"

Live Blog Post

Lula da Silva: "Es inaceptable"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó este sábado los ataques registrados en territorio venezolano y la detención de su mandatario, y advirtió sobre las consecuencias internacionales del episodio.

En un pronunciamiento oficial, Lula afirmó que “los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable” y sostuvo que estos hechos “representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.

El jefe de Estado brasileño remarcó que “atacar a los países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad”, y alertó sobre un escenario en el que “la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”.

Lula da Silva señaló además que la condena al uso de la fuerza “es coherente con la posición que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones”. En esa línea, consideró que la acción militar denunciada “recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña” y advirtió que amenaza la preservación de la región como zona de paz.

Finalmente, el mandatario sostuvo que “la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, debe responder con firmeza a este episodio” y afirmó que Brasil “condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación” como vía para una salida pacífica.

Live Blog Post

México condenó los ataques

El Gobierno de México expresó este sábado su rechazo a las acciones militares atribuidas a Estados Unidos en territorio venezolano y advirtió sobre el impacto que este tipo de operaciones puede tener en la estabilidad regional. A través de un comunicado oficial, la administración mexicana calificó los hechos como una intervención unilateral y señaló que vulneran principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Según el pronunciamiento, México fundamentó su postura en los lineamientos de su política exterior y en su tradición pacifista. En ese marco, hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional y los principios y propósitos de la ONU, y reclamó el cese de cualquier acción militar contra Venezuela.

El texto remarcó que América Latina y el Caribe constituyen una zona de paz, construida sobre el respeto mutuo entre los Estados, la solución pacífica de las controversias y la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza. En esa línea, el Gobierno mexicano advirtió que las operaciones militares ponen en riesgo la estabilidad de toda la región.

México reiteró que el diálogo y la negociación representan las únicas vías legítimas y eficaces para resolver los conflictos y manifestó su disposición a acompañar iniciativas de mediación o facilitación que contribuyan a preservar la paz y evitar una escalada de la confrontación.

Además, instó a las Naciones Unidas a intervenir de manera inmediata para promover la desescalada de las tensiones, facilitar instancias de diálogo y generar condiciones que permitan una solución pacífica y sostenible, en concordancia con el derecho internacional.

Live Blog Post

Se expresó Pedro Sánchez, presidente de España

El Gobierno de España informó que realiza un seguimiento permanente de la situación en Venezuela ante los acontecimientos registrados en las últimas horas. Según precisó, la embajada española y la red de consulados en el país continúan operativos y en funcionamiento.

A través de un pronunciamiento oficial, el Ejecutivo español hizo un llamado a la desescalada y a la responsabilidad de las partes involucradas. Además, remarcó la necesidad de respetar el derecho internacional y los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, en un contexto de creciente tensión regional.

Live Blog Post

Rusia expresó su preocupación

La Cancillería de Rusia emitió este sábado una declaración oficial en la que expresó su preocupación y condena por la ofensiva militar atribuida a Estados Unidos contra Venezuela. El pronunciamiento se conoció tras los hechos registrados durante la mañana del 3 de enero de 2026 y se sumó a las reacciones internacionales ante la escalada de tensión en la región.

En el comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso señaló que la acción militar genera inquietud y cuestionó los argumentos esgrimidos para justificarla, al considerar que carecen de fundamento. Según la postura de Moscú, la situación actual refleja un escenario de confrontación ideológica que desplazó instancias de diálogo y previsibilidad en las relaciones internacionales.

La diplomacia rusa remarcó la necesidad de evitar una mayor escalada del conflicto y sostuvo que las diferencias entre las partes involucradas deben resolverse mediante el diálogo. En ese marco, manifestó su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones políticas y diplomáticas que permitan reducir la tensión.

El comunicado también reafirmó la posición de Rusia respecto a América Latina como una zona de paz, en línea con los compromisos asumidos en 2014, y defendió el derecho de Venezuela a definir su propio rumbo sin interferencias externas, en particular de carácter militar.

Además, el gobierno ruso expresó su respaldo al pueblo venezolano y a la conducción política del país, y apoyó los pedidos realizados por autoridades venezolanas y líderes regionales para convocar de manera urgente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Por último, la Cancillería informó que la embajada de Rusia en Caracas continúa operando con normalidad, mantiene contacto permanente con las autoridades locales y con ciudadanos rusos residentes en Venezuela, y aclaró que hasta el momento no se registraron personas de nacionalidad rusa afectadas por los acontecimientos.

Live Blog Post

El comunicado de Gabriel Boric, presidente de Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó este sábado la preocupación y el rechazo de su gobierno frente a las acciones militares atribuidas a Estados Unidos en Venezuela. A través de un pronunciamiento oficial, el mandatario llamó a impulsar una salida pacífica a la crisis que atraviesa el país caribeño.

Boric reafirmó la posición de Chile en favor de los principios básicos del derecho internacional, entre ellos la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención en los asuntos internos de los Estados, la solución pacífica de las controversias y el respeto por la integridad territorial.

En ese marco, el jefe de Estado sostuvo que la situación venezolana debe resolverse mediante el diálogo político y con el respaldo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni de acciones de injerencia extranjera.

Live Blog Post

La Unión Europea pidió "moderación"

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, informó que mantuvo contactos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y con el embajador de la Unión Europea en Caracas para evaluar la situación en Venezuela. Según indicó, el bloque comunitario realiza un seguimiento permanente de los acontecimientos registrados en el país.

En declaraciones públicas, Kallas señaló que la Unión Europea sostiene que el gobierno de Nicolás Maduro no cuenta con legitimidad democrática y reiteró la postura del organismo a favor de una salida política y pacífica a la crisis venezolana, en el marco del respeto al derecho internacional.

La funcionaria europea también hizo un llamado a la moderación y a la contención de las partes involucradas, en un contexto marcado por la tensión regional y la atención de la comunidad internacional sobre la evolución del escenario en Venezuela.

Live Blog Post

Argentina: Javier Milei celebró la detención de Nicolás Maduro

El presidente Javier Milei celebró este sábado el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, anunciada por el mandatario norteamericano Donald Trump. La reacción del jefe de Estado argentino se conoció a través de redes sociales, pocas horas después de que se registraran explosiones y sobrevuelos militares en Caracas.

“La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, escribió Milei, en un mensaje breve que replicó el anuncio realizado por Trump en su red Truth Social. El presidente de Estados Unidos afirmó que Maduro “fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, tras una operación de gran escala.

Leer la nota completa: Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro

Live Blog Post

El comunicado de Irán

Irán expresó este sábado su rechazo a los ataques atribuidos a Estados Unidos contra Venezuela, luego de que se registraran explosiones en Caracas y en otras ciudades del país. La República Islámica figura entre los principales aliados internacionales del gobierno de Nicolás Maduro y se sumó a las reacciones surgidas tras los hechos.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní condenó de manera firme la ofensiva militar estadounidense y sostuvo que se trató de una violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial venezolana. En el texto, la diplomacia de Teherán también cuestionó lo que definió como una agresión ilegal por parte de Washington.

El pronunciamiento iraní se conoció en medio de un contexto de creciente tensión internacional y de posicionamientos divididos entre aliados y gobiernos críticos del régimen venezolano. Hasta el momento, la administración de Estados Unidos no emitió declaraciones oficiales sobre los acontecimientos ocurridos en Venezuela.

Live Blog Post

Cuba: Miguel Díaz-Canel rechazó la detención

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó este sábado el rechazo de su gobierno a los ataques atribuidos a Estados Unidos contra Venezuela y reclamó una respuesta inmediata de la comunidad internacional. El pronunciamiento se dio a conocer en medio de la escalada de tensión regional tras los hechos registrados en Caracas.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el mandatario sostuvo que Cuba denuncia lo que calificó como un ataque criminal contra Venezuela y advirtió que la región atraviesa una situación crítica. En ese marco, afirmó que la denominada zona de paz de América Latina y el Caribe se encuentra bajo amenaza y señaló que la ofensiva representa una acción de terrorismo de Estado.

El mensaje incluyó consignas históricas del gobierno cubano y se sumó a otras expresiones de apoyo internacional al gobierno de Nicolás Maduro, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto.

Live Blog Post

Colombia condenó el ataque con un comunicado de Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este sábado que el Gobierno realizó un consejo de seguridad nacional desde las 3 de la madrugada, en el marco de los hechos registrados en Venezuela. Según precisó, se dispuso el despliegue de la fuerza pública en la frontera y la activación de recursos asistenciales ante una eventual llegada masiva de refugiados.

El mandatario señaló que la embajada de Colombia en Venezuela permanece operativa para atender solicitudes de asistencia de ciudadanos colombianos que se encuentran en ese país. Además, indicó que, en su condición de miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Colombia impulsará la convocatoria de ese organismo para abordar la situación.

En declaraciones públicas, Petro expresó el rechazo del gobierno colombiano a cualquier acción que afecte la soberanía de Venezuela y de la región. En ese sentido, remarcó el principio de autodeterminación de los pueblos y sostuvo que los conflictos internos deben resolverse de manera pacífica por las propias sociedades involucradas.

El Gobierno de Colombia manifestó su preocupación por los reportes de explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en territorio venezolano, así como por la escalada de tensión regional. A través de un pronunciamiento oficial, reafirmó su adhesión a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

Gustavo Petro

La administración colombiana rechazó cualquier acción militar unilateral que pueda agravar el escenario o poner en riesgo a la población civil y llamó a una desescalada inmediata. Asimismo, exhortó a las partes involucradas a priorizar el diálogo y los canales diplomáticos como vía para la resolución del conflicto.

De manera preventiva, el Ejecutivo dispuso medidas orientadas a proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender posibles necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con autoridades locales y organismos competentes. También instruyó a la Cancillería a mantener abiertos los canales diplomáticos y a promover, en ámbitos multilaterales y regionales, iniciativas para la verificación de los hechos y la preservación de la paz regional.

Finalmente, el Gobierno colombiano reiteró que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer frente a cualquier forma de confrontación armada.

Live Blog Post

El primer comunicado oficial de Venezuela

El gobierno de Venezuela difundió este sábado un extenso comunicado oficial en el que denunció una ofensiva militar atribuida a Estados Unidos contra su territorio. Según el texto, los ataques habrían alcanzado zonas civiles y militares de Caracas y de los estados Miranda, Aragua y La Guaira, y fueron calificados como una grave violación al derecho internacional.

El comunicado completo:

La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas.

El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán. Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su Gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino. El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un "cambio de régimen", en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores.

Desde 1811, Venezuela ha enfrentado y vencido imperios. Cuando en 1902 potencias extranjeras bombardearon nuestras costas, el Presidente Cipriano Castro proclamó: "La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la Patria." Hoy, con la moral de Bolívar, Miranda y nuestros libertadores, el pueblo venezolano se alza nuevamente para defender su independencia ante la agresión imperial.

Pueblo a la calle

El Gobierno Bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz. Simultáneamente, la Diplomacia Bolivariana de Paz elevará las correspondientes denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de dicha organización, la CELAC y el MNOAL, exigiendo la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense

El Presidente Nicolás Maduro ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas, en estricto apego a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación

En este sentido, el Presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenando la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista

Del mismo modo ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país

En estricto apego al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia. Convocamos a los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a movilizarse en solidaridad activa frente a esta agresión imperial

Como señaló el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías “ante cualquier circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas…es unidad, lucha, batalla y victoria”

Caracas, 3 de enero de 2025

