No podría ir al casamiento de su hermana pero le dio una sorpresa inesperada

India Dawn Jones había aceptado con resignación que su hermano, Christian Jones , no podría estar presente en su casamiento de junio debido a su compromiso militar en Irak . No obstante, la situación daría un giro inesperado y conmovedor durante la ceremonia . “ ¡¡¡Literalmente la mejor sorpresa de mi vida!!! Mi hermano menor estuvo presente en mi boda", introdujo la mujer.

A su vez, remarcó: "Y también pude casarme con el amor de mi vida el 1 de junio de 2024 ”. La mujer había aceptado que, tras ocho meses de servicio en Irak , Christian no podría asistir a la boda, tal como él se había perdido la de su hermana en octubre del año anterior. Durante la cena de ensayo , ella se emocionó hasta las lágrimas al recibir un video grabado por él, en el que explicaba por qué no estaba usando su equipo militar completo .

La novia publicó la sorpresa en TikTok, donde el video recibió más de 220.000 me gusta. La revelación de Christian ocurre aproximadamente a los 30 segundos del video, seguido de más de un minuto mostrando las reacciones emocionadas de los familiares.

“POV: Cuando tu hermano menor que estaba desplegado te sorprendió en la cena de ensayo el día antes de tu boda”, escribió en el video la mujer, completamente emocionada y contenta por la tierna sorpresa. Al día siguiente de la sorpresa, la familia celebró el regreso de Christian en la ceremonia nupcial. En una entrevista con la revista estadounidense People, India relató: “Pensé que estaba soñando... No podía creer que pudiera abrazarlo y tocarlo”.

Su conmovedora presencia brindó un toque único a las celebraciones para la novia y su pareja. El militar incluso acompañó a la madre hasta el altar y, posteriormente, sorprendió a la novia con un baile especial. Además, durante la ceremonia, la esposa tuvo la oportunidad de entregarle a su hermano una nota especial titulada “A mi hermano en el día de mi boda”.

Familiares sabían que el hermano iba a estar en el casamiento

Algunos familiares ya estaban al tanto de la sorpresa con anticipación. Los demás invitados quedaron tan asombrados como la novia, lo cual quedó plasmado en las diversas reacciones grabadas en video. En medio de las intensas emociones del momento, la madre hizo una broma frente a las cámaras, diciendo: “Tengo paramédicos listos, no se preocupen”.

La mujer manifestó su inmensa gratitud y emoción por la inesperada llegada de su hermano, y comentó a People: “Siempre hemos estado muy unidos porque siempre he querido protegerlo”. Además, sumó: “Lo más duro fue pensar que mi hermano pequeño estaba allí sirviendo a su país, y no podría estar más orgullosa de él”.

La repercusión

Además de los me gusta y las visualizaciones, los comentarios estaban llenos de personas igualmente emocionadas como la novia.

Embed #armysurprise ♬ original sound - India @india.callahan Literally the best surprise of my life!! My little brother got to be at my wedding and I also got to marry the love of my life on June 1st, 2024 #godisgood

“La forma en que lloro por completos desconocidos es una locura”, “Cuando ella gritó que él estaba en casa me volví loco”, “Me volví loca cuando la chica de rosa se dio vuelta y gritó. Se nota lo mucho que esto significó para todos”, “¡Me encanta esto! Mi hermano también estuvo en el ejército y me sorprendió mientras me preparaba esa mañana. ¡La mejor sorpresa de todas!”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.

