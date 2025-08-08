viernes 08 de agosto de 2025

8 de agosto de 2025 - 18:07
Astrología.

Qué es el Portal del León 8/8 2025 y cómo activarlo

Es un momento de unión entre dos poderosas energías cósmicas que da inicio a los cuatro días más favorables para lograr objetivos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Es un momento que se coincide con la alineación de dos poderosas energías cósmicas.

Es un momento que se coincide con la alineación de dos poderosas energías cósmicas.

El Portal del León del 8 de agosto es reconocido como uno de los fenómenos energéticos más intensos del año. Por su potencia y beneficios, ha sido observado y estudiado durante milenios por culturas ancestrales, así como por alquimistas, astrólogos y numerólogos.

Se lo considera un instante místico de gran relevancia, ya que ocurre cuando dos influencias cósmicas de gran magnitud —la estrella Sirio y el Sol— se alinean en el firmamento. Este evento está asociado con vibraciones que favorecen el triunfo, la prosperidad, la riqueza, la fuerza personal y la capacidad de liderazgo.

Qué es, cuál es su significado y cómo activarlo.

Cada 8 de agosto, el Portal del León se presenta como una ocasión especial para realizar prácticas y ceremonias orientadas a fortalecer la determinación necesaria para concretar proyectos, fomentar la autonomía personal y, al mismo tiempo, moderar tendencias hacia la intransigencia o el autoritarismo en quienes tienden a manifestarlas.

Aunque esta ventana energética permanece activa desde el 26 de julio hasta el 12 de agosto, su punto de mayor intensidad se alcanza justamente el 8/8. Por ello, los cuatro días posteriores —hasta el 12 de agosto— son vistos como los más prósperos y favorables de todo el año.

Portal del León 8/8: qué es un portal energético

También llamado portal numerológico, un portal energético es una manifestación de fuerza universal que ocurre en fechas específicas, marcadas por una combinación única de vibraciones numéricas o por la coincidencia de varias de ellas. En estos períodos, se produce una conexión intensa entre el plano físico y el plano sutil, lo que favorece un flujo más amplio de información hacia nuestra mente consciente y potencia la sensibilidad, la intuición y la capacidad creativa.

El portal del León.

Se trata de momentos percibidos como la apertura de una puerta cósmica, a través de la cual se recibe energía de alta frecuencia, revitalizando y renovando nuestra esencia espiritual. En medio de esa influencia única, es posible alcanzar un vínculo más profundo con nuestro interior, inaugurando una etapa propicia para la introspección, la gratitud y para manifestar nuestras aspiraciones más anheladas.

Este tipo de energías, en esencia, favorecen la liberación de bloqueos internos, impulsan el desarrollo de nuestras capacidades latentes y fortalecen el lazo energético que nos une con el universo.

Qué es el portal del León 8/8 y cuál es su poder

En el ámbito de la numerología, el ocho simboliza la eternidad, la armonía y la estructura universal. Asimismo, se lo vincula con la fuerza personal, el logro y la capacidad de materializar proyectos. Considerado un número de gran influencia, el 8 fusiona el plano físico con el plano espiritual, algo que se refleja en las dos circunferencias conectadas que forman su figura.

El poderoso ritual para atraer la buena suerte.

Cuando este dígito se repite (8/8), su potencia se intensifica de manera notable, transformando esa fecha en una oportunidad ideal para definir propósitos claros y avanzar con determinación hacia las metas propuestas.

"El poder del portal del León reside en la sinergia cósmica entre estrellas, signos y números. Sin embargo, el término en sí se refiere a la alineación anual entre el Sol en Leo y Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno", destacan en The New York Post.

En el antiguo Egipto, la estrella Sirio era adorada como la encarnación de la diosa de la agricultura Sopdet. Su aparición helíaca marcaba para ellos el comienzo de la crecida anual del Nilo, un evento que traía consigo fertilidad, prosperidad y el inicio del nuevo ciclo anual.

Es un momento que se coincide con la alineación de dos poderosas energías cósmicas.

En el plano astrológico, Sirio alcanza su punto de ascenso mientras Leo —signo asociado con la autoconfianza, la firmeza, la proactividad, la creatividad y el entusiasmo— gobierna el firmamento con todo su fuego y vitalidad.

Cómo activar el portal del León 8/8

El portal del León del 8 de agosto se presenta como una oportunidad perfecta para desprendernos de limitaciones y dejar atrás hábitos y esquemas repetitivos que bloquean nuestro camino hacia la versión más auténtica de nosotros mismos. Para sintonizar con esta poderosa vibración, resulta fundamental definir con claridad nuestras metas y anhelos, de modo que puedan materializarse con una energía cargada de afecto y fuerza interior.

Qué es, cuál es su significado y cómo activarlo.

Cuáles son los Portales energéticos 2025

Tal como mencionamos previamente, cada año las aperturas de los portales energéticos coinciden con fechas que contienen la repetición de un mismo número en múltiples ocasiones. De esta forma, los portales del 2025 se han activado y seguirán manifestándose en las siguientes jornadas:

1 de enero (1/1/25)

2 de febrero (2/2/25)

3 de marzo (3/3/25)

4 de abril (4/4/25)

5 de mayo (5/5/25)

Portal del León del 8/8.

6 de junio (6/6/25)

7 de julio (7/7/25)

8 de agosto (8/8/25)

9 de septiembre (9/9/25)

10 de octubre (10/10/25)

11 de noviembre (11/11/25)

12 de diciembre (12/12/25)

Da inicio a los cuatro días más afortunados del año para intencionar y lograr lo que deseamos.

La expresión "ritual portal del león" alcanzó gran popularidad en Google Trends durante los días 7 y 8 de agosto, según revela el gráfico adjunto del portal. El aumento pronunciado en la gráfica indica que el interés por este asunto se disparó considerablemente en un horario específico del 7 de agosto.

