Rihanna vuelve con la canción central de una película

Rihanna no presentaba novedades discográficas desde "Anti", dado a conocer en 2016.

Este viernes 28 de octubre, la estrella pop Rihanna acabará con un silencio discográfico de seis años cuando publique "Lift Me Up", canción central de "Pantera Negra: Wakanda por siempre", nueva película de Marvel que podrá disfrutarse en las pantallas de la Argentina desde el próximo 10 de noviembre.

lift me up 10.28.22 pic.twitter.com/hIvhUQP8Bj

"Después de hablar con Ryan y escuchar su dirección para la película y la canción, quise escribir algo que retratara un cálido abrazo a todas las personas que he perdido en mi vida. Traté de imaginar cómo me sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar cuánto los extraño”, expresó Tems por medio de un comunicado.

"Lift Me Up" implica la vuelta de la estrella nacida en Barbados, quien no ha tenido ninguna novedad discográfica desde "Anti", material publicado en el año 2016.

image.png

Es preciso marcar también, que este estreno tiene lugar antes de la presentación de Rihanna en el famoso espectáculo de entretiempo del Super Bowl, la final de fútbol americano, que se jugará el 12 de febrero.

La banda sonora completa de la película, a cargo de Göransson, estará disponible desde el 11 de noviembre.