Se arrepintió de hacer un salto de cuerda y la reacción del instructor generó debate

El video provocó una avalancha de comentarios en TikTok.

En el clip, Cristina muestra una evidente tensión y no deja de gritar, motivo por el cual ella misma calificó la experiencia en su publicación como digna del “premio de gritos del año”.

No obstante, el punto que suscitó debate fue cuando el instructor optó por empujarla, a pesar de que ella parecía mostrar incertidumbre acerca de realizar el salto.

Reacciones divididas en las redes sociales

El clip desató una avalancha de reacciones en TikTok, con los usuarios compartiendo diversas opiniones sobre lo sucedido. Varios señalaron que el instructor no debió haber empujado a Cristina si ella no estaba plenamente convencida de querer saltar.

“Si dice que no, no deberían tirarla, y si le pasa algo, ¿quién se hace responsable?”, expresó un internauta. Otro agregó: “Si la persona dice que no tres veces, debería ser retirada inmediatamente y no se le devuelve el dinero. Pero empujarla cuando dice que no, tampoco está bien”.

Por otro lado, hubo quienes respaldaron la actuación del monitor, señalando que en este tipo de experiencias es habitual que los participantes tengan inseguridades en el último instante, pero que al final terminan disfrutando de la actividad. “Lo que goza ese hombre cada vez que empuja a alguien”, escribió un usuario en tono divertido.

A pesar del debate generado, Cristina parece haber abordado la situación con una actitud ligera, como lo indica el encabezado de su post en TikTok.