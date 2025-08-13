New York Red Bulls vs Philadelphia Union: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

BsAs (DataFactory)

Por la semana 24 de la MLS, Philadelphia Union y New York Red Bulls se enfrentan el sábado 16 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina), en el Sports Illustrated Stadium.

Así llegan New York Red Bulls y Philadelphia Union El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de New York Red Bulls en partidos de la MLS New York Red Bulls viene de ganar en su encuentro anterior a Real Salt Lake con un marcador de 2-1. Después de caer en 3 ocasiones y ganar 1, llega a esta jornada con 12 goles encajados frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Philadelphia Union en partidos de la MLS En la fecha pasada, Philadelphia Union finalizó con un empate 1-1 ante Toronto FC. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 9 goles y le han encajado 4 tantos.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Philadelphia Union sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

Fechas y rivales de New York Red Bulls en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs Charlotte FC: 24 de agosto - 20:00 (hora Argentina)

Semana 26: vs Columbus Crew: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Portland Timbers: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs CF Montréal: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs New York City FC: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Philadelphia Union en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs Chicago Fire: 23 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs FC Cincinnati: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Vancouver Whitecaps FC: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs New England Revolution: 20 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs DC United: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina) Horario New York Red Bulls y Philadelphia Union, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

