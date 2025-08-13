New York Red Bulls vs Philadelphia Union: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Por la semana 24 de la MLS, Philadelphia Union y New York Red Bulls se enfrentan el sábado 16 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina), en el Sports Illustrated Stadium.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la semana 24 de la MLS, Philadelphia Union y New York Red Bulls se enfrentan el sábado 16 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina), en el Sports Illustrated Stadium.
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
New York Red Bulls viene de ganar en su encuentro anterior a Real Salt Lake con un marcador de 2-1. Después de caer en 3 ocasiones y ganar 1, llega a esta jornada con 12 goles encajados frente a 8 a favor.
En la fecha pasada, Philadelphia Union finalizó con un empate 1-1 ante Toronto FC. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 9 goles y le han encajado 4 tantos.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Philadelphia Union sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.