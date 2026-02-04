Newell`s vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Newell`s recibe el próximo sábado 7 de febrero a Defensa y Justicia por la fecha 4 del Apertura, a partir de las 22:15 (hora Argentina) en el estadio el Coloso del Parque.

Así llegan Newell`s y Defensa y Justicia Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura Newell`s cayó 0 a 2 ante Boca Juniors en el Alberto J. Armando. Ha empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 5 en su portería .

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura En la fecha anterior, Defensa y Justicia logró empatar 0-0 ante Estudiantes. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 1 gol y sus rivales no lograron anotar en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminaron igualando en 1. El árbitro encargado de dirigir el partido será Felipe Viola.

Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Dep. Riestra: 16 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Banfield: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Estudiantes: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Rosario Central: 1 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Vélez: 6 de marzo - 19:45 (hora Argentina) Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Vélez: 13 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Belgrano: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Platense: 24 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lanús: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Gimnasia (Mendoza): 5 de marzo - 18:30 (hora Argentina) Horario Newell`s y Defensa y Justicia, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas

Colombia y Perú: 20:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas

Venezuela: 21:15 horas

