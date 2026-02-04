Newell`s vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

Newell`s recibe el próximo sábado 7 de febrero a Defensa y Justicia por la fecha 4 del Apertura, a partir de las 22:15 (hora Argentina) en el estadio el Coloso del Parque.
Newell`s recibe el próximo sábado 7 de febrero a Defensa y Justicia por la fecha 4 del Apertura, a partir de las 22:15 (hora Argentina) en el estadio el Coloso del Parque.
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Newell`s cayó 0 a 2 ante Boca Juniors en el Alberto J. Armando. Ha empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 5 en su portería .
En la fecha anterior, Defensa y Justicia logró empatar 0-0 ante Estudiantes. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 1 gol y sus rivales no lograron anotar en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminaron igualando en 1.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Felipe Viola.
