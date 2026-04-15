No, este video no es del último cumpleaños de Ángel López en Comodoro Rivadavia

Si tenés solo unos segundos, leé estas líneas:
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Circula en redes sociales y medios de comunicación un supuesto video del último cumpleaños de Ángel López, el niño que murió en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Pero es falso.
Si tenés solo unos segundos, leé estas líneas:
Circula en redes sociales y en medios masivos de comunicación, incluso en programas de televisión de alcance nacional, un video del supuesto último festejo de cumpleaños de Ángel López, el niño de 4 años que falleció en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras sufrir un paro cardiorrespiratorio y cuyo informe preliminar de la autopsia reveló que recibió al menos 20 golpes en la cabeza.
Pero esto es falso. El video circula desde, al menos, 2023 y corresponde al cumpleaños de un alumno de una escuela del departamento de Antioquia, en Colombia, según publicó Infobae México en aquel momento.
Incluso, en las imágenes se ve que el niño cumple 8 años, pero Ángel tenía 4 al momento de su fallecimiento.
El video viral muestra a un niño ingresando al aula de una escuela en el día de su cumpleaños, momento en que sus compañeros lo sorprenden y le cantan. Al finalizar, los niños lo abrazan. El video que circuló en redes fue emitido por el programa “La Mañana con Moria” de Canal 13, y replicado por otros medios.
Detrás de los compañeros del chico, se pueden ver unos globos de cumpleaños y, entre ellos, un número 8 inflable.
Sin embargo, Ángel López tenía 4 años al momento de su muerte. Además, en el video se escucha que el resto de los niños cantan el feliz cumpleaños de una manera distinta a la que se canta en Argentina.
Una búsqueda inversa de fotogramas del video permite corroborar que circula desde, al menos, 2023 y corresponde al cumpleaños de un alumno de una escuela del departamento de Antioquia, en Colombia, según publicó Infobae México en aquel momento.
Chequeado se contactó con la producción del programa “La Mañana con Moria” para conocer la fuente del contenido, pero no obtuvo respuesta al momento de publicación de esta nota.
Angel López falleció en el Hospital Regional tras sufrir un paro cardiorrespiratorio y la Justicia investiga el contexto familiar de las horas previas a su descompensación.
El informe preliminar de la autopsia reveló que el niño de 4 años recibió al menos 20 golpes en la cabeza, lo que derivó en la detención de su madre biológica Mariela Beatriz Altamirano, y su actual pareja, Michel González.
Estadísticas de la Corte Suprema, la Defensoría de la Nación y UNICEF exponen cifras alarmantes sobre la violencia intrafamiliar y el uso de métodos de disciplina violentos contra menores en el país.
Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.
Autor: Aire de Santa Fe.
Edición: Chequeado
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.