No, este video no es del último cumpleaños de Ángel López en Comodoro Rivadavia

Circula en redes sociales y en medios masivos de comunicación, incluso en programas de televisión de alcance nacional, un video del supuesto último festejo de cumpleaños de Ángel López , el niño de 4 años que falleció en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras sufrir un paro cardiorrespiratorio y cuyo informe preliminar de la autopsia reveló que recibió al menos 20 golpes en la cabeza.

Pero esto es falso. El video circula desde, al menos, 2023 y corresponde al cumpleaños de un alumno de una escuela del departamento de Antioquia, en Colombia, según publicó Infobae México en aquel momento.

Incluso, en las imágenes se ve que el niño cumple 8 años, pero Ángel tenía 4 al momento de su fallecimiento.

Un video grabado en Colombia, no en Argentina

El video viral muestra a un niño ingresando al aula de una escuela en el día de su cumpleaños, momento en que sus compañeros lo sorprenden y le cantan. Al finalizar, los niños lo abrazan. El video que circuló en redes fue emitido por el programa “La Mañana con Moria” de Canal 13, y replicado por otros medios.

Detrás de los compañeros del chico, se pueden ver unos globos de cumpleaños y, entre ellos, un número 8 inflable.

Sin embargo, Ángel López tenía 4 años al momento de su muerte. Además, en el video se escucha que el resto de los niños cantan el feliz cumpleaños de una manera distinta a la que se canta en Argentina.

Una búsqueda inversa de fotogramas del video permite corroborar que circula desde, al menos, 2023 y corresponde al cumpleaños de un alumno de una escuela del departamento de Antioquia, en Colombia, según publicó Infobae México en aquel momento.

Chequeado se contactó con la producción del programa “La Mañana con Moria” para conocer la fuente del contenido, pero no obtuvo respuesta al momento de publicación de esta nota.

Una muerte que conmociona al país

Angel López falleció en el Hospital Regional tras sufrir un paro cardiorrespiratorio y la Justicia investiga el contexto familiar de las horas previas a su descompensación.

El informe preliminar de la autopsia reveló que el niño de 4 años recibió al menos 20 golpes en la cabeza, lo que derivó en la detención de su madre biológica Mariela Beatriz Altamirano, y su actual pareja, Michel González.

Estadísticas de la Corte Suprema, la Defensoría de la Nación y UNICEF exponen cifras alarmantes sobre la violencia intrafamiliar y el uso de métodos de disciplina violentos contra menores en el país.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Autor: Aire de Santa Fe.

Edición: Chequeado