30 de agosto de 2025 - 10:18
Leagues Cup

Orlando y LA Galaxy se disputan el tercer puesto

LA Galaxy y Orlando City SC se enfrentan en el estadio Dignity Health Sports Park. El duelo se jugará mañana desde las 18:00 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

L. Galaxy y O. C. SC quedaron por fuera de la final luego de perder ante y . Mañana jugarán el duelo que determinará quién se queda con el tercer lugar de la Leagues Cup. El encuentro comenzará a las 18:00 (hora Argentina) en el estadio Dignity Health Sports Park.

Los resultados de LA Galaxy en partidos de la Leagues Cup
  • Fase Uno: LA Galaxy 5 vs Tijuana 2 (1 de agosto)
  • Fase Uno: LA Galaxy 1 vs Cruz Azul 1 (7-8 en penales a favor de Cruz Azul) (3 de agosto)
  • Fase Uno: LA Galaxy 4 vs Santos Laguna 0 (8 de agosto)
  • Cuartos de Final: LA Galaxy 2 vs Pachuca 1 (21 de agosto)
  • Semifinales: LA Galaxy 0 vs Seattle Sounders 2 (27 de agosto)
Los resultados de Orlando City SC en partidos de la Leagues Cup
  • Fase Uno: Pumas UNAM 1 vs Orlando City SC 1 (4-3 en penales a favor de Pumas UNAM) (30 de julio)
  • Fase Uno: Orlando City SC 3 vs Atlas 1 (2 de agosto)
  • Fase Uno: Orlando City SC 5 vs Necaxa 1 (6 de agosto)
  • Cuartos de Final: Toluca FC 0 vs Orlando City SC 0 (5-6 en penales a favor de Orlando City SC) (20 de agosto)
  • Semifinales: Inter Miami 3 vs Orlando City SC 1 (27 de agosto)
Horario LA Galaxy y Orlando City SC, según país
  • Argentina: 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

