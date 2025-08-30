Orlando y LA Galaxy se disputan el tercer puesto

L. Galaxy y O. C. SC quedaron por fuera de la final luego de perder ante y . Mañana jugarán el duelo que determinará quién se queda con el tercer lugar de la Leagues Cup. El encuentro comenzará a las 18:00 (hora Argentina) en el estadio Dignity Health Sports Park.

Seattle Sounders superó a LA Galaxy y llegó a la final

Seattle Sounders e Inter Miami, último duelo por el título

