Otras provincias podrían sumarse al desdoblamiento de las elecciones 2025

El gobernador correntino Gustavo Valdés, en la apertura de sesiones legislativas de su provincia este año. No podrá ser reelecto. Todavía no determinó si las elecciones serán desdobladas.

Hasta la semana pasada, estaban confirmadas siete provincias que desdoblarán sus elecciones; a ellas se le suman otras cuatro que analizan hacerlo, dos en las que también se elige gobernador que seguirían ese camino, pero aún no lo determinaron y otras once en las que está confirmado que la elección será unificada el domingo 26 de octubre porque no tienen comicios de medio término a nivel provincial.