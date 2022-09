Los allanamientos se hicieron en la casa de Joana Colman, a quien en el chat de amigos Carrizo pidió que borre los mensaje y ella contestó: “Amigo yo no voy a vaciar nada ni voy a borrar nada y desde ya les digo, ni se les ocurra borrar nada, porque ahí si que van a flashear que ustedes tienen algo que ver y no tienen nada que ver, hagan vida normal, no se persigan...”