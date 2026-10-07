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7 de octubre de 2026 - 11:27
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Bananas en Salta: una nueva ley refuerza los controles para proteger los cultivos

Salta creó un marco de protección fitosanitaria para la producción de bananas, una actividad concentrada principalmente en Orán y San Martín.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Salta produce cerca del 70% de la banana en Argentina (unas 72.000 de las 100.000 toneladas totales del país).

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La medida tiene especial importancia para el norte salteño, donde la producción bananera se concentra principalmente en los departamentos Orán y San Martín. Según los datos presentados durante el tratamiento legislativo, en Salta existen alrededor de 2.784 hectáreas cultivadas y unos 60 productores, mientras que la provincia concentra entre el 65% y el 70% de la producción nacional de bananas.

¿Qué establece la nueva ley?

El objetivo es establecer un marco de protección fitosanitaria frente a enfermedades que actualmente no están presentes en territorio salteño y que podrían ingresar a través de fruta proveniente del exterior.

Para ello, la normativa fija una serie de requisitos para las bananas importadas que ingresen a la provincia. Entre ellos se encuentran el Certificado Fitosanitario de Origen, la Autorización Fitosanitaria de Importación, documentación sobre procedencia y destino y el Documento de Tránsito Sanitario Vegetal Electrónico. Además, los cargamentos deberán someterse a verificaciones en puestos de control provinciales y los vehículos utilizados para el transporte deberán mantenerse libres de restos vegetales que puedan representar un riesgo sanitario.

La autoridad de aplicación también tendrá facultades para realizar inspecciones, tomar muestras y, ante incumplimientos, disponer medidas como decomisos, multas o clausuras.

Las enfermedades que preocupan a los productores

Uno de los principales motivos detrás de la medida es el riesgo de ingreso del Fusarium Raza 4 Tropical (R4T), asociado al denominado Mal de Panamá, una enfermedad que puede causar graves daños en las plantaciones de banano.

También existe preocupación por la sigatoka negra, otra enfermedad fúngica capaz de afectar seriamente los cultivos. El sector productivo viene siguiendo especialmente la situación sanitaria regional debido a la presencia de enfermedades de este tipo en otros países productores de América Latina. La prevención cobra relevancia porque, una vez instalada una enfermedad de estas características, su control puede resultar complejo y generar pérdidas importantes para los productores.

Por qué Salta decidió establecer nuevos controles

La iniciativa provincial surgió después de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación dictara en julio la Resolución 114/2026, que derogó distintas normas fitosanitarias anteriores, entre ellas disposiciones que establecían requisitos para el ingreso de bananas importadas al NOA y NEA. A partir de esa modificación, productores y autoridades provinciales manifestaron preocupación por el eventual ingreso de enfermedades que puedan afectar las plantaciones locales.

Durante el debate legislativo también hubo diferencias respecto de las competencias de la provincia para establecer estos controles. Legisladores de La Libertad Avanza plantearon objeciones constitucionales al considerar que determinadas facultades corresponden al Estado nacional. La mayoría de la Cámara, en cambio, avanzó con la aprobación de la norma.

Más allá de esa discusión, la noticia concreta para el sector productivo es que Salta cuenta ahora con una norma provincial destinada a reforzar la prevención sanitaria de sus plantaciones de banana, una actividad que tiene un peso significativo en la economía del norte provincial.

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