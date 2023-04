ANSES aclaró que aquellos que ya recibían la beca en el año 2022, deben volver a inscribirse. El programa cuenta con tres líneas de asistencia, que van de los $9.000 y hasta los $10.700: Educación Obligatoria, Educación Superior y Progresar Trabajo.

Becas progresar 2023.jpg

Salvo los estudiantes del nivel superior, el monto de las becas que reciben el resto de los estudiantes equivale al 80% de la misma, el 20% restante se entrega al presentar un certificado de regularidad durante el año. Estos montos incluyen también un plus de $1.000 para el acceso a Internet.

Los estudiantes de una de las líneas de Progresar, tienen la posibilidad de acceder a un extra de $6.000 a través del Programa de Formación y Certificación en Lenguas Extranjeras, la cual sirve para aprender otro idioma.

Los aspirantes a recibir las becas Progresar podrán completar el formulario de inscripción de manera 100% virtual si cumplen con el listado de requisitos. Otro beneficio ofrece la oportunidad de solicitar un descuento del 55% en la tarjeta SUBE.

¿Cómo anotarse?

Los interesados deben ingresar en la página web www.argentina.gob.ar/educacion/progresar y ahí dirigirse a la opción correspondiente, es decir la elegida que puede ser Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo. Después deben iniciar sesión, completar el formulario correspondiente y esperar la confirmación a través de los medios de contacto.

Los requisitos

Los estudiantes que pidan la beca, deben ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país y contar con DNI. De acuerdo a la beca elegida, deben tener 16 0 17 años, o entre 18 y 24 años cumplidos.

Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales y hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado. No hay límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. La suma de los ingresos del beneficiario no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).