jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 09:59
Recordatorio.

Cómo recuperar la cuenta de Mi Argentina: el paso a paso

Mediante la plataforma digital Mi Argentina se pueden realizar diversos trámites de forma ágil y sencilla. Te damos el paso a paso para recuperar la cuenta.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cómo recuperar la cuenta de Mi Argentina: el paso a paso

Cómo recuperar la cuenta de Mi Argentina: el paso a paso

Mi Argentina es la ventanilla única digital del ciudadano en Argentina, que te permite gestionar trámites, acceder a documentos oficiales en formato digital como la licencia de conducir y el seguro del auto, solicitar turnos y recibir información personalizada del Estado Nacional, todo desde un solo lugar y con una única cuenta. Es el perfil digital ciudadano que unifica la interacción con los servicios del Estado a través de su sitio web o la aplicación móvil.

Es importante asegurarse de que la página sea la oficial para evitar fraudes o sitios falsos.

Cómo recuperar la cuenta de Mi Argentina: el paso a paso
Cómo recuperar la cuenta de Mi Argentina: el paso a paso

Cómo recuperar la cuenta de Mi Argentina: el paso a paso

Iniciar sesión y elegir la opción correcta

En la esquina superior derecha de la página se encuentra el botón “Iniciar sesión”. Al hacer clic allí, se despliega el formulario de ingreso.

Debajo, está el enlace “¿Olvidaste tu contraseña?”, que permite comenzar el proceso de recuperación de clave.

Recuperar la contraseña con tu correo electrónico

Una vez en la página de recuperación, el sistema solicita ingresar el correo electrónico registrado al momento de crear la cuenta.

Si no se recuerda con exactitud, se recomienda probar con las direcciones de uso más frecuente (como Gmail, Outlook o Yahoo).

Revisar el correo y crear una nueva clave

Si el correo ingresado es correcto, se recibirá un e-mail con un enlace para restablecer la contraseña.

Es fundamental revisar también la carpeta de Spam o Correo no deseado.

Al ingresar al enlace, se podrá crear una nueva contraseña segura, que debe incluir mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Ejemplo de clave segura: MiArg2025!

Iniciar sesión nuevamente

Con la nueva clave creada, solo resta volver a la página principal de Mi Argentina e ingresar con el correo electrónico y la contraseña actualizada.

Cómo recuperar la cuenta de Mi Argentina: el paso a paso
Cómo recuperar la cuenta de Mi Argentina: el paso a paso

Cómo recuperar la cuenta de Mi Argentina: el paso a paso

¿Qué hacer si no recordás el correo registrado?

En caso de no recordar qué correo se utilizó para la cuenta o no tener acceso a él, se debe buscar la opción “¿Necesitás ayuda?” en el pie de página de inicio de sesión.

Allí se habilita un formulario oficial para comunicarse con el soporte técnico.

También se puede escribir directamente a: [email protected], incluyendo los siguientes datos:

  • Nombre completo

  • DNI

  • Fecha de nacimiento

  • Teléfono de contacto

  • Descripción clara del problema (por ejemplo: “No tengo acceso al correo registrado y no puedo entrar a mi cuenta”)

Conclusión

Recuperar una cuenta de Mi Argentina es un trámite sencillo si se siguen los pasos correctos. El sistema permite restablecer la contraseña en pocos minutos o, en caso de inconvenientes mayores, contactar al soporte técnico para recibir asistencia personalizada.

Mantener el acceso a la aplicación es fundamental para gestionar trámites, consultar documentos oficiales y estar al día con la información personal.

