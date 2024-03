De qué se trata la ley anticasta que anunció Javier Milei

Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos. Además todo funcionario condenado en segunda instancia también perderá cualquier beneficio por haber sido funcionario.

Subrayó que reducirán drásticamente el número de asesores para los legisladores, y que descontarán del sueldo de los trabajadores del Estado la jornada que no vayan a trabajar por adherirse a medidas de fuerza o paros generales.

Milei también anticipó que la norma que busca aprobar, eliminará el financiamiento público para los partidos políticos, que deberán financiarse a través de donantes o afiliados.

También se buscará penalizar al Presidente, Ministro de Economía, diputados y senadores, que aprueben un presupuesto que proponga financiar el déficit con emisión, y que ese delito sea considerado de lesa humanidad, o sea que sea imprescriptible.

“Hay un sector de la dirigencia política que no quiere abandonar los privilegios del antiguo régimen”, dijo Milei, y apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner, a quien calificó como “la responsable de uno de los peores gobiernos de la historia”.

También apuntó contra los gobernadores, y dijo que hay muchos actores “que no quieren dejar atrás la Argentina del fracaso. La clase política no entiende el momento histórico”, y dijo que “no vinimos a jugar el juego de la política, vinimos a cambiar el país en serio y lo haremos con o sin el apoyo de la política”.

El Presidente en su mensaje insistió que el camino de la confrontación y el conflicto “no es el camino que elegimos, pero tampoco nos escapamos, porque sabemos que esta pelea no es fácil”, y marcó que “si quieren confrontar, se encontrarán con un animal distinto al que conocieron”.

“No tomamos decisiones pensando en la carrera política. No queremos discutir el pasado, sino concentrar nuestra energía en el futuro”, y apuntó contra los legisladores. “A diferencia de algunos de ustedes que piensan en sus intereses, nosotros solo pensamos en defender la causa de la libertad”.

“Hay otro camino de paz y no de confrontación, de acuerdos y no de conflictos. No tengo esperanzas que tomen este camino, porque la corrupción, la mezquindad y el egoísmo están arraigados, pero demuéstrenme que estoy equivocado”, dijo.