Bandera de Salta: historia y significado de sus símbolos

Cada 8 de octubre , Salta conmemora el Día de la Bandera Provincial , una celebración que busca destacar el valor de este emblema como parte de la memoria histórica , la cultura y las raíces de la comunidad salteña . El origen de la fecha se vincula con 1814 , año en que el director supremo Gervasio Posadas firmó un decreto referido a la conformación de la Provincia de Salta .

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Sin embargo, el diseño de la bandera que se utiliza en la actualidad fue establecido mucho tiempo más tarde.

La bandera actual quedó establecida como símbolo oficial en 1997 , tras un certamen en el que se impuso el diseño presentado por estudiantes de la Escuela Nicolás Avellaneda . A partir de ese momento, el emblema incorporó diversas referencias que remiten al pasado y a las tradiciones de la provincia.

El tono que sobresale es el rojo burdeos, también denominado gules , vinculado con el poncho característico de Salta y con la vestimenta que identificaba a los Infernales de Martín Miguel de Güemes durante las campañas por la Independencia.

Qué significan las franjas negras

El paño también presenta dos franjas de color negro, conocidas en heráldica como sable. Dentro del significado atribuido a la enseña, estas representan la resistencia y la fortaleza de los salteños. En la parte central del diseño se destaca el Escudo de la Provincia de Salta, una pieza clave en la composición de la bandera.

La estrella de seis puntas y el sol

En el interior del escudo se distingue una estrella de plata con seis puntas, asociada a las espuelas utilizadas por los gauchos, conocidas como nazarenas. La figura evoca la valentía de quienes lucharon junto a Martín Miguel de Güemes y constituye una referencia al pasado y las tradiciones históricas salteñas.

El escudo también incluye un sol de color dorado, compuesto por 12 rayos ondulados y otros 12 rectos. Su presencia simboliza la contribución de Salta a la lucha por la Independencia argentina.

Por qué tiene 23 estrellas

En torno al escudo se distribuyen 23 estrellas de color dorado, que corresponden a los 23 departamentos que conforman la provincia de Salta y expresan la unión de todo su territorio. Así, la bandera reúne a las distintas regiones salteñas en una única insignia representativa.

Dónde debe izarse la Bandera de Salta

Las normas de Salta disponen que la enseña provincial debe exhibirse en los edificios y dependencias estatales. A su vez, su utilización está autorizada para ciudadanos, organizaciones culturales, clubes deportivos y otras instituciones.

La conmemoración del 8 de octubre invita, año tras año, a repasar cómo surgió este emblema y a comprender el significado de los símbolos que lo componen.

Además de sus características visuales, la bandera salteña condensa alusiones a Martín Miguel de Güemes, las gestas independentistas, la división territorial de la provincia y un pasado que sigue siendo parte de la identidad de sus habitantes.