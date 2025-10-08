Diputados aprobó un proyecto que restringe el uso de los DNU, pero hubo cambios y vuelve al Senado

Live Blog Post

Una agenda parlamentaria cargada

Además del debate sobre los DNU, los bloques opositores buscarán fijar un plazo límite para el tratamiento del Presupuesto 2026, con fecha tope el 20 de noviembre, a fin de evitar que el Ejecutivo cierre la discusión sin dictamen, como ocurrió el año pasado.

También se discutirán pedidos de interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro Mario Lugones, a raíz de los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, vinculados a presuntas coimas en la compra de medicamentos.

En el orden del día figura la aprobación del orden de mérito para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo concurso tiene como principal candidata a María Paz Bertero, funcionaria bonaerense con trayectoria en políticas de género.

Otros temas incluyen la declaración de emergencia del sistema científico, un programa nacional para la prevención del Alzheimer, y la recomposición de fondos para la obra social de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, los gobernadores opositores impulsarán una reforma en la distribución del impuesto a los Combustibles, con el objetivo de recuperar fondos desviados a fideicomisos y reforzar los recursos provinciales.