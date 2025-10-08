Diputados aprobó un proyecto que restringe el uso de los DNU, pero hubo cambios y vuelve al Senado

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles 8 de octubre, convocada por los bloques opositores. La sesión fue formalizada por el secretario parlamentario Adrián Pagan, tras el pedido de los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coherencia, este último integrado por exlegisladores libertarios.
Vuelve al Senado
La oposición logró aprobar una ley que limita estrictamente la capacidad de los Presidentes de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU). Sin embargo, un artículo salió rechazado y ahora toda la norma deberá volver al Senado para que allí se defina si acepta los cambios o si insiste con el texto original.