miércoles 08 de octubre de 2025
8 de octubre de 2025 - 13:20
Diputados aprobó un proyecto que restringe el uso de los DNU, pero hubo cambios y vuelve al Senado

La oposición logró aprobar la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y reduce la capacidad del Ejecutivo de gobernar por decreto.

Federico Franco
Por  Federico Franco
EN VIVO

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles 8 de octubre, convocada por los bloques opositores. La sesión fue formalizada por el secretario parlamentario Adrián Pagan, tras el pedido de los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coherencia, este último integrado por exlegisladores libertarios.

El debate en vivo minuto a minuto

Live Blog Post

Vuelve al Senado

La oposición logró aprobar una ley que limita estrictamente la capacidad de los Presidentes de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU). Sin embargo, un artículo salió rechazado y ahora toda la norma deberá volver al Senado para que allí se defina si acepta los cambios o si insiste con el texto original.

Live Blog Post

Aprobado

Diputados aprobó la ley que limita los Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Javier Milei. La votación fue por 140 votos afirmativos, 80 negativos y 7 abstenciones.

En la sesión especial donde se aprobó la reforma al régimen de DNU, aunque el proyecto inicial sufrió modificaciones durante el debate, y volvería al Senado antes de convertirse en Ley. El proyecto propone que el Congreso disponga de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU y si no lo hace, los decretos quedarían sin efecto. La iniciativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU sigan vigentes, lo que permitiría a la oposición invalidar decretos con mayoría en una sola Cámara.

Live Blog Post

Martín Menem negó las amenazas a Facundo Manes: “La política necesita seriedad"

El presidente de la Cámara de Diputados salió del recinto para desmentir ante los medios la acusación del diputado de la UCR. “Hay diputados a los que se les termina el mandato a fin de año y hacen lo que sea”, afirmó

Live Blog Post

Facundo Manes denunció a Martín Menem

El diputado Facundo Manes denunció en redes sociales que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo amenazó en un pasillo del Congreso.

Según su publicación, Menem le habría dicho: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos”. Manes pidió “terminar con esta locura en la Argentina”.

Live Blog Post

Piden la intervención federal del Poder Judicial de Santa Cruz

El diputado José Luis Garrido, en cuestión de privilegio, denunció que existe una "persecución del kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz" y solicitó la intervención ferderal del Poder Judicial.

"Necesitamos un Poder Judicial independiente del Gobierno de turno", dijo.

Inmediatamente, el legislador Facundo Prades brindó su apoyo al gobernador de dicha provincia.

Live Blog Post

José Luis Espert pidió licencia como diputado nacional

El diputado José Luis Espert pidió licencia en la Cámara de Diputados hasta el final de su mandato, alegando “motivos particulares”. La decisión se conoció tras el escándalo por los USD 200 mil que habría recibido de una empresa vinculada a Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.

El fin de semana, Espert ya había renunciado a su candidatura a renovar la banca por Buenos Aires y el martes dejó la Comisión de Presupuesto. Su situación se agravó cuando Machado admitió haber financiado su campaña presidencial de 2019 y que el dinero formaba parte de un contrato más amplio por una supuesta asesoría en Guatemala.

Live Blog Post

La oposición logró el quórum y empezó el debate

Pasadas las 12:20 del mediodía, la oposición logró el quórum en Diputados y empieza el debate para tratar distintos temas.

Live Blog Post

El eje del debate: la reforma a la ley de DNU

El proyecto central que se debatirá busca limitar la capacidad del presidente de gobernar mediante decretos. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción del Senado, establece que cada DNU deberá ser tratado por el Congreso en un plazo máximo de 90 días. Si esto no ocurre, el decreto quedará automáticamente derogado.

Además, para que un DNU siga vigente, deberá contar con la aprobación explícita de ambas cámaras; en caso de que una sola lo rechace, perderá validez.

Esta cláusula genera especial preocupación en el oficialismo, ya que el peronismo mantiene mayoría en el Senado. No obstante, la aprobación en Diputados no está garantizada: ni el PRO ni la UCR firmaron dictámenes y podrían abstenerse o incluso acompañar al Gobierno.

Live Blog Post

Una agenda parlamentaria cargada

Además del debate sobre los DNU, los bloques opositores buscarán fijar un plazo límite para el tratamiento del Presupuesto 2026, con fecha tope el 20 de noviembre, a fin de evitar que el Ejecutivo cierre la discusión sin dictamen, como ocurrió el año pasado.

También se discutirán pedidos de interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro Mario Lugones, a raíz de los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, vinculados a presuntas coimas en la compra de medicamentos.

En el orden del día figura la aprobación del orden de mérito para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo concurso tiene como principal candidata a María Paz Bertero, funcionaria bonaerense con trayectoria en políticas de género.

Otros temas incluyen la declaración de emergencia del sistema científico, un programa nacional para la prevención del Alzheimer, y la recomposición de fondos para la obra social de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, los gobernadores opositores impulsarán una reforma en la distribución del impuesto a los Combustibles, con el objetivo de recuperar fondos desviados a fideicomisos y reforzar los recursos provinciales.

