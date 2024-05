Certamen. . El particular título que ganó Miss Buenos Aires en Miss Universo Argentina

Si bien el galardón se lo llevó la joven cordobesa Magalí Benejam, en el caso de Alejandra Rodríguez, fue elegida como “mejor rostro”, que es una de las tantas categorías que tiene este concurso.

”A raíz de esto que pasó conmigo, creo que se ha abierto una nueva puerta para mucha gente que tal vez no lo tenía con una facilidad”, dijo Rodríguez a The Associated Press detrás del escenario después del evento, aún vestida con su vestido de cóctel rojo con aberturas en las piernas.

¿Quién es Alejandra Rodríguez, la Miss Buenos Aires de 60 años que conquistó a todos?

Alejandra Rodríguez es abogada y periodista. Nacida en Brandsen, provincia de Buenos Aires, contó que su secreto se basa en tener una vida sana, alimentarse bien, hacer actividad física, además de unos cuidados normales nada extraordinarios y un poco de genética.

“Yo lo que trato de hacer en general es el ayuno intermitente, que es estar un lapso de tiempo sin ingerir alimentos; creo que eso ayuda bastante. Intento comer comida orgánica, usar buenas cremas, este tipo de cuestiones”, explicó.

