Una mujer de 60 años ganó Miss Universo Buenos Aires

En la primera ocasión en la que el certamen no establecía restricciones de edad , esta abogada y periodista de La Plata logró las mejores puntuaciones del jurado y fue coronada como Miss Universo, representando a la provincia de Buenos Aires.

“ Nunca pensé que podría dedicarme al modelaje . Llegué a este certamen porque me lo propuso una amiga y no puedo creer el impacto que provocó. Estoy asombrada y desbordada”, reconoció la mujer que el domingo subió al escalón más alto entre 35 postulantes de todas las edades.

No es una pregunta novedosa, pero tampoco se puede evitar: ¿Cómo transitar seis décadas sin que el paso del tiempo deje huellas imborrables en su aspecto? Alejandra está habituada a responder: “La clave es una alimentación saludable, muchas frutas, verduras –si son orgánicas mejor– y ejercicio cotidiano. Dieta sana y actividad física”. Es algo que se encuentra disponible en los programas de teletienda, pero complicado de materializar. “Seguro hay un componente genético. Mi mamá fue siempre una mujer muy bella”, admite la letrada ahora también modelo.

Rodríguez vio la luz por primera vez en La Plata en 1963, y durante su infancia residió en Brandsen, ubicado a 40 kilómetros al oeste de la capital provincial. Aunque ha conservado algunos lazos con el lugar, uno de sus hermanos sigue manteniendo vínculos emocionales con la zona.

En los primeros años de la década de 1980, se matriculó en la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que en la actualidad ha sido elevada al rango de Facultad. Tras obtener su título y desempeñarse durante algunos años en el campo de las comunicaciones en una entidad gubernamental, decidió ingresar a la carrera de Derecho.

Trabajó de forma autónoma en el ámbito legal, especializándose en temas familiares, y más tarde se unió como consultora en un centro médico. Lleva tres décadas ejerciendo allí. Disfruta levantarse temprano y sentir la brisa matutina acariciar su rostro. "Me gusta mucho más el día que la noche", define.

En este momento, es posible que se presenten oportunidades laborales inesperadas. “Quiero enfocarme en el concurso nacional que se realizará el 25 de Mayo en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. Me entusiasmé y me gustó. Aprendí cosas en este proceso que jamás hubiera imaginado. Soy la mayor de tres hermanos y de joven cumplí con el mandato familiar que era estudiar, hacer una carrera universitaria, tener un título. Pero esto me deslumbró”, reconoció la flamante Miss Universo.

Es poco común adquirir una destreza de este tipo una vez cumplidos los 60 años. “Las redes, el teléfono y en mi entorno está todo estallado. No lo puedo creer”, se sorprende este martes apenas 48 horas después de la coronación.

Miss Universo: un concurso para cualquier mujer mayor de 18 años

El certamen de Miss Universo representando a la Provincia de Buenos Aires tuvo lugar el domingo en un hotel de La Plata. “La convocatoria la hicimos en enero y se anotaron 67 postulantes”, contó la directora de la franquicia, Francy Lezcano. Los encargados de seleccionar a las ganadoras fueron Keno Manzur, quien lidera Miss Universo Argentina; Elena Mateo, titular de Miss Universo Latinoamérica; y Majo Ann, directora de la revista especializada en moda Hannale.

La encargada dirige una academia de modelos ubicada en el corazón de la ciudad. En esta ocasión, el concurso experimentó una modificación fundamental: ya no está restringido únicamente a personas de entre 18 y 28 años. Ahora, solo es necesario ser mayor de edad. Los límites han desaparecido.

Dieta sana y ejercicio: las claves de Rodríguez para mantenerse bien

Las participantes asisten a un programa que abarca cursos de oratoria, desfile, etiqueta y ceremonia. Además, participan en entrevistas y reuniones con jurados tanto nacionales como de otros países latinoamericanos. Para registrarse, se requiere efectuar una contribución solidaria. “Este año decidimos juntar útiles y guardapolvos para merenderos de La Plata”, informó Lezcano. Y en el evento de la elección también se recibieron donaciones.

Alejandra Rodríguez se coronó como Miss Universo, mientras que Iris Aliotto (73 años) y Candela Quiroga (24 años) también fueron seleccionadas y completaron el podio. La final nacional argentina tendrá lugar en poco más de un mes, y el evento mundial se llevará a cabo en Ciudad de México a mediados de 2024.

Tras la difusión de la foto de su victoria en las redes sociales del certamen, Rodríguez se vio obligada a dejar de lado su discreción y asumir el nuevo papel que le confirió su reciente fama. No tiene intención de renunciar a sus paseos habituales por los parques y plazas de La Plata, ni a las reuniones con amigas en restaurantes y bares, una costumbre arraigada desde hace años.

Sin embargo, no descarta entregarse por completo a esta nueva actividad que encontró casi por casualidad en su madurez, pero aún en su punto álgido.