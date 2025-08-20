miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 12:40
Homicidio.

Horror en Chaco: encuentran el cuerpo de una mujer en un aljibe

El cuerpo de Mirta Córdoba, de 68 años, fue encontrado en el patio de su vivienda en Chaco. La policía demoró a la cuidadora de la víctima.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Encuentran una mujer muerta en un aljibe en Chaco.

Encuentran una mujer muerta en un aljibe en Chaco.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría de Presidencia de la Plaza solicitaron la colaboración de los bomberos, quienes realizaron un rastrillaje que culminó con el hallazgo del cuerpo dentro del aljibe, de aproximadamente cuatro metros de profundidad. La mujer ya se encontraba sin signos vitales, según confirmó la médica del hospital local, Angélica Fernández Longoni.

La fiscal de Género en turno, Fernanda Abraam, ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial de Resistencia y del médico policial para avanzar con las pericias correspondientes.

Presidencia de la Plaza, Chaco
Presidencia de la Plaza, Chaco.

Presidencia de la Plaza, Chaco.

Detención de la cuidadora

Como parte de la investigación, la policía demoró a una mujer de 40 años que trabajaba como cuidadora de Córdoba y se encontraba en la vivienda. Fue trasladada a la sede policial y quedó a disposición de la fiscalía que investiga el caso.

Por el momento, el hecho se encuentra caratulado como presunto homicidio, aunque las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la mujer.

Este hallazgo recuerda un caso similar ocurrido hace dos meses en Hermoso Campo, Chaco, donde un hombre asesinó a su esposa, arrojó el cuerpo a un aljibe y luego se quitó la vida. En aquella oportunidad, vecinos alertaron a la policía tras notar la ausencia de movimiento en la vivienda, y los cuerpos de Norma Robledo y Telmo Gómez fueron encontrados en diferentes lugares de la propiedad.

¿Qué es un aljibe?

Un aljibe es un depósito destinado a almacenar agua de lluvia. Tradicionalmente se construye bajo tierra o semienterrado, con paredes de piedra, ladrillo o cemento, y suele tener una boca con tapa y balde para extraer el agua. También existen aljibes elevados o en superficie, según la región.

En zonas áridas o rurales, el aljibe fue una solución clave para asegurar el acceso al agua potable, ya que se llenaba con el agua de las lluvias recogidas desde los techos y canalizadas por caños hacia el depósito.

En Argentina, el aljibe es parte del paisaje típico de los patios coloniales: una estructura circular, con brocal y reja de hierro, que además de su función práctica se convirtió en un símbolo cultural de las casas antiguas.

Aljibe
Qué es un aljibe (imagen ilustrativa).

Qué es un aljibe (imagen ilustrativa).

