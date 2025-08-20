miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 13:09
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 20 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, miércoles 20 de agosto con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, miércoles 20 de agosto. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, miércoles 20 de agosto

Resultado de la Quiniela matutina de Tucumán de las 11.30 hs

A la cabeza: 0708 - 08 El Incendio

Los números ganadores:

  1. 0708

  2. 3345

  3. 2664

  4. 8830

  5. 3023

  6. 1243

  7. 5446

  8. 7551

  9. 4371

  10. 7113

  11. 6784

  12. 5640

  13. 2553

  14. 6704

  15. 9298

  16. 2536

  17. 1875

  18. 8136

  19. 9791

  20. 1865

Resultado vespertino de la Quiniela de Tucumán de las 14.30 hs

A la cabeza:

Los números ganadores

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

A la cabeza:

Los números ganadores

Resultado de la tarde de la Quiniela de Tucumán de las 19.30 hs

A la cabeza:

Los números ganadores

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

