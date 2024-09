Incendios en Córdoba: confirmaron que hay 11 detenidos

Uno de los detenidos fue filmado por los vecinos

“Fue filmado por los vecinos y reducido por los bomberos. Lo tuvimos que trasladar a Córdoba porque no teníamos lugar para ponerlo porque verdaderamente lo iban a buscar. Fue realmente una situación violenta”, agregó Quinteros.

“No hay acción de la naturaleza, no hay vientos que corten cables que puedan generar que una chispa inicie un incendio o tormentas eléctricas que lo hagan, porque hace mucho que no llueve y nuestra previsión climática es muy mala para los próximos meses”, detalló. En ese sentido, el funcionario considera que los incendios pueden ser provocados de manera accidental —"por alguna acción negligente"— o de forma deliberada.

Al ser preguntado sobre la chance de que haya actores políticos involucrados en los focos de incendio, contestó que será tarea de la Justicia esclarecer las causas reales. “Yo no sé por qué lo inician, pero creo que este incendio en particular se intentó politizar de manera absurda. Hacer política con esto no es reedito para nadie, salvo para algún miserable que pueda ganar un puñado de votos haciendo política barata”. Además, criticó otros hechos repudiables, como los ataques a los bomberos, a los camiones cisterna y a las camionetas.

Los detenidos por los incendios no tendrían conexión entre ellos

En cuanto a si los 11 acusados operaron de manera independiente o están conectados, afirmó que "en principio" no parece existir un nexo entre ellos. “En principio diría que no. Probablemente no lo haya de manera formal, pero los une la misma irracionalidad y la misma locura”, concluyó.

El suceso en Villa Yacanto, captado en video, tuvo lugar en la Ruta Provincial N° 228 alrededor de las 14:30 horas del miércoles, cuando vecinos de la zona detuvieron a un individuo a un costado de la carretera y alertaron a la policía sobre el inicio de un nuevo incendio. Así, los bomberos se desplazaron al sitio para apagar el fuego, mientras que los oficiales arrestaron al sospechoso de haberlo provocado.

Debido a la complicada situación provocada por los múltiples incendios activos en la región, algunos vecinos intentaron atacar al sujeto, pero un grupo de empleados municipales lo protegió y lo llevó al dispensario de Yacanto. Posteriormente, la policía lo puso a disposición de la Justicia, donde permanecerá detenido hasta nuevo aviso.

Aunque la identidad del implicado se mantuvo en secreto, se reveló que tiene 37 años y es oriundo de La Carbonada, en el Departamento Santa María. Según información difundida por ElDoce.tv, el hombre estaba bajo los efectos del alcohol, y aún queda pendiente que sea interrogado por el fiscal a cargo del caso. “A mí me mandaron, me pagaron”, al momento de ser detenido.

