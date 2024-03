Internaron al padre de Javier Milei por un cuadro de anemia

Relación actual del presidente con sus padres

El mandatario libertario estuvo un tiempo distanciado de su madre y de su padre, Norberto Milei, con quienes se volvió a vincular luego de la pandemia.

"Mi padre. De chico había maltrato físico y estamos hablando de una persona de 1.90, no eran palizas normales. Después cuando estudiaba siempre fue muy despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre y que iba a ser un inútil toda la vida”, había declarado en su momento el ahora presidente en una entrevista, sobre la relación que tuvo con su padre.

En los últimos tiempos, se vio a los padres del mandatario en distintas instancias de la campaña, como en el debate presidencial, y también en su asunción, el 10 de diciembre pasado.