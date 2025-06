Irán amenazó al jefe argentino del OIEA

Grossi negó que los reportes técnicos del organismo hayan motivado la ofensiva militar de Israel, aclarando que “un informe sobre la verificación nuclear en Irán difícilmente puede ser la base de una acción militar” y que las decisiones de ese tipo responden a determinaciones políticas. Además, insistió en la independencia técnica del OIEA y subrayó que el organismo lleva años advirtiendo sobre la falta de cooperación y transparencia de Irán en materia nuclear.

El informe del OIEA

El informe más reciente del OIEA advierte que Irán es el único país sin armas nucleares que enriquece uranio a niveles cercanos al grado militar y que la agencia no puede garantizar que el material se use con fines pacíficos. Grossi, sin embargo, matizó que poseer suficiente uranio no equivale a tener la capacidad inmediata de fabricar un arma nuclear.

La tensión diplomática se intensificó luego de que Irán acusara al OIEA de “traicionar el régimen de no proliferación” y actuar como “socio de una injusta guerra de agresión”. El organismo de la ONU reiteró su llamado a Teherán para que retome la cooperación y permita una verificación completa de sus actividades nucleares.

La defensa de Rafael Grossi y la postura del OIEA

En entrevistas concedidas a CNN y France24, Rafael Grossi negó que los informes técnicos del OIEA hayan motivado la ofensiva militar israelí. “Un informe sobre la verificación nuclear en Irán difícilmente puede ser la base de una acción militar”, señaló, enfatizando que tales decisiones responden a determinaciones políticas y no a reportes técnicos.

Grossi también destacó la independencia técnica del organismo y recordó que el OIEA lleva años advirtiendo sobre la falta de cooperación de Irán en materia de transparencia nuclear. “Llevamos tiempo señalando que Irán no comparte datos de manera completa sobre sus actividades nucleares”, explicó, subrayando que buena parte del contenido del informe no es nuevo.

Además, el director general matizó la gravedad del hallazgo al aclarar que “tener suficiente uranio es una cosa, tener una ojiva donde colocarlo es otra completamente distinta”. Recordó que, aunque en la década de 2000 hubo indicios de actividades vinculadas al desarrollo de armas nucleares, actualmente no se observan señales de un programa activo con ese objetivo. “Hablar de plazos en este contexto sería mera especulación”, agregó, evitando alimentar narrativas alarmistas