Javier Milei en la Expoagro:  "Hay que sacar el pie de la cabeza al campo"

Javier Milei: “antes eran promesas, ahora son hechos concretos ”. El mandatario también participó de la ExpoAgro anterior “el año pasado eran deseos, ahora son hechos concretos” dijo el presidente. “Una de las cosas de las que yo me comprometí fue ordenar la macro y pulverizar la brecha”.

Por ese entonces, expuso dos de sus promesas aún incumplidas, pero que espera lograr este año: el levantamiento del cepo y la quita de retenciones.

Milei expoagro

Discurso de Javier Milei en Expoagro 2025

Antes de que el mandatario comenzara a hablar en el autódromo nicoleño se precisó que por orden de la Presidencia se cortaría la señal de wi fi y 4G en el predio donde se realiza la exposición del agro. Allí se dirigió a los productores y destacó los logros de su gobierno para el sector en un discurso que se pudo seguir en vivo por YouTube.

“Quiero agradecer la presencia de Bullrich, que vino a acompañarme a esta exposición y por su enorme trabajo sosteniendo los valores de la República en todos los terrenos”, destacó Milei al principio de su discurso.

Continuando con su alocución agradeció “al queridísimo profe Espert que está haciendo una tarea titánica en el Congreso” y “a todos los productores que sirven a la Patria cultivando el suelo argentino”.

En este inicio enfatizó la historia de la Argentina como granero del mundo y lo que fue el devenir del país puntualizando “cuando le fue bien al campo, le fue bien al país (…)”

En su discurso, también aprovechó el evento para reforzar su mensaje a favor del campo. “Es mentira que el campo no genera valor agregado. Gracias a la siembra directa y a la innovación genética podemos producir alimentos para 500 millones de seres humanos, que serían más si le sacamos el pie de encima al campo”, sostuvo.

Embed - Discurso del Presidente Milei en la Expoagro 2025

“El que las hace las paga”

En otro tramo de su alocución, también tuvo buenas palabras para Espert y Patricia Bullrich. "No casualmente mi slogan en campaña coincidía con alguien que compitió conmigo que su grandeza permitió que se sumara a este gobierno", destacó. Y recordó la famosa frase "El que las hace las paga" y remarcó: "Los buenos son los de azul y los hijos de …que andan con trapos en la cara y queman auto y amenazan porque no quieren perder sus curros son los malos, son los que tienen que ir presos y los vamos a meter presos, vamos a defender a la Republica. No es que vienen contra mí, vienen por ustedes, yo solo estoy en el medio. Si acelero en las curvas, ahora voy a hacerlo mucho más”.

Milei además sostuvo: "Lo que han visto estos días es la política cuando dicen donde cayó el ajuste. Vean dónde patalean y verán dónde cayó el ajuste". Luego, marcó: "Nosotros gobernamos para los argentinos de bien que quieren vivir de su trabajo, no para los delincuentes".

image.png

El valor de tener superávit fiscal

En el terreno de ponderar las virtudes de un esquema económico de libertad, señaló como clave mantener el superávit fiscal: "Por un lado, permite bajar impuestos y devolver productividad al sector privado. Por otro, afrontar eventos especiales como lo sucedido en estos días en Bahía Blanca".

"Mientras muchos hablan y cacarean (…) como sobornar a medios de comunicación con pauta oficial, adornar periodistas, gastar en penes de madera y en la ESI y en todas esas cosas, nosotros ponemos los recursos en donde la gente los necesita de manera concreta". Explicó que decidió ir a la zona afectada una vez que los grupos estaban ya trabajando: "Preferí salvar vidas a tener una foto linda que buscan otros", sintetizó

“Volver al modelo Federal”

“Queremos volver a un modelo verdaderamente federal” resaltó el presidente. “queremos ser un país más fácil para el que hace las cosas bien (…) una sociedad donde hacer las cosas bien sea sencillo y hacer las cosas mal sea muy, muy costoso”.

“Por primera vez en décadas pensamos en mirar para adelante para ver como crecer (…) tenemos la tierra más fértil del planeta y el capital humano” fueron algunas de las palabras del presidente, finalizando con su clásica frase.