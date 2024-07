Javier Milei: "Voy a vetar todas las leyes de los degenerados fiscales"

“Como todavía tenemos control de capitales, si ustedes compran dólares de manera indirecta, no directa, al pegarle por vía de la solvencia al precio de los bonos (nos dicen) ´uy está subiendo el dólar´, y sí claro, mientras que los degenerados fiscales quieran hacer de las de ellos, lo van a ver en el precio del dólar“, explicó Milei.

Luego lanzó su advertencia: “Les digo algo, si los degenerados fiscales quieren pasar leyes que vayan contra el equilibrio presupuestario ¿saben qué? las voy a vetar todas, no voy a entregar el resultado fiscal”, enfatizó el jefe de Estado.

El presidente Milei habló durante una hora frente a empresarios y agentes del mercado bursátil. Al comenzar, adelantó que su prédica en esta ocasión sería distinta a la del 9 de julio en Tucumán, por su contenido técnico. “Voy a volver a mi rol de economista”, sostuvo.

De esa manera, analizó las variables y ejes conceptuales sobre los que su Gobierno basa la política económica. No obstante, allí mantuvo las críticas hacia los economistas que cuestionan su gestión: “La gran mayoría de los economistas no saben estas cosas. Hay un problema de deformación grave”, subrayó con su habitual estilo.

En varios pasajes, Milei acentuó elogios hacia el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Uno de ellos fue cuando reiteró que el funcionario frenó una híperinflación. “El gigante que está aquí llevó la tasa de inflación del 17.000% a 54%”, dijo refiriéndose al titular del palacio de Hacienda.

Otro fragmento en el que el presidente se permitió consideraciones políticas estuvo dedicado a la ministra Sandra Petovello, a quien defendió por su trabajo de transparencia en la administración de la ayuda social que brinda el Estado. “A la pobre ministra de Capital Humano le pegan porque está descubriendo choreos”, sostuvo. En esa parte, el presidente reiteró que el apoyo recibido en las urnas le encomendó tres misiones: bajar la inflación, la inseguridad y la corrupción.

En ese segundo ítem, el del combate a la inseguridad, reiteró elogios para la titular de la cartera, Patricia Bullrich. “Las fuerzas federales ingresaron a Santa Fe e hicimos bajar un 70% los homicidios. Logros, no relatos”, destacó.

Luego retomó el plano económico y defendió el ajuste que implementó desde que se hizo cargo del Poder Ejecutivo Nacional. “Echamos un montón de empleados públicos, no sólo eso, no le seguimos el paso a paso de la inflación con los salarios públicos”, afirmó como virtud de su plan. Allí, no obstante, se quejó de que “aparecieron los catadores de ajuste”, quienes le señalaron la sostenibilidad de los recortes. “Unos chantas”, disparó.

Luego dijo que la segunda etapa del programa es la emisión cero y se refirió a la salida de los controles cambiarios. “Vamos a salir del cepo, y siempre lo dijimos, había que alcanzar el equilibrio fiscal, adentro, terminar con los remunerados, adentro, los puts, los tenemos jaque mate, lo otro que necesitamos es la convergencia de la tasa de inflación con la de devaluación”, explicó.

“El primer escalón al que apuntamos es que mapee la tasa de inflación con la devaluación. Cuando alcancemos la inflación del 2% mensual, vamos a 1%, y cuando haya desaparecido en niveles cercanos a 0, tendremos que elegir si vamos a un esquema de devaluación cero, o si dejamos flotar”, agregó.

Para finalizar, el presidente Milei sostuvo: “Todo esto va a empezar a generar un crecimiento económico de largo plazo más grande. Vamos a entrar en un sendero de crecimiento más alto. Eso va a generar recursos. Me comprometo a que eso no se va a destinar a incrementar el gasto, vamos a bajar impuestos y devolver recursos. Si entendemos que este esfuerzo sí va a valer la pena en 30 años vamos a volver a ser una potencia mundial”.

Con datos de Infobae