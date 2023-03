Cuadernos.. Liberaron a Ricardo Jaime, ex titular de Transporte

En la resolución, los jueces establecieron que cuando Jaime recupere su libertad debe "someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación" y tiene la "obligación de notificar cualquier cambio de domicilio, como así también toda circunstancia en virtud de la cual deba ausentarse del mismo por más de 48 horas o más de 70 kilómetros".

Hoy por la madrugada, el ex funcionario kirchnerista, Ricardo Jaime , salió en libertad. Pasadas las 4:30 desde la Alcaidía de Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, bajo un fuerte hermetismo para que no trascendieran imágenes de su liberación.

jaime.jpg Ricardo Jaime enjuiciado junto a Juan Pablo Schiavi

El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, que estaba preso desde hace siete años y era el último exfuncionario kirchnerista que permanecía detenido, finalmente obtuvo su libertad controlado por una tobillera electrónica, según lo dispuso el tribunal que investiga el caso de los cuadernos de las corrupción, y se trasladará a su casa en Córdoba, donde deberá permanecer a disposición de los jueces.

Cristina-Fernandez-Julio-De-Vido-Ricardo-Jaime-1068x647(1).jpg Reunión. Cristina Kirchner, Julio de Vido, Carlos Zannini y Ricardo Jaime. De Vido y Jaime fueron condenados por corrupción durante la Administraciones de Cristina y su esposo.

Causas de Jaime

Si bien Jaime tiene condenas firmes, ya las cumplió. Y otras, como la impuesta por la tragedia de Once, no se encuentra firme, por lo que no está obligado a cumplirla en prisión.

Jaime fue condenado seis veces en casos de corrupción.

En 2013 fue condenado por intentar robar pruebas en un allanamiento.

En 2015 se declaró culpable en un juicio abreviado y acordó una pena por haber cobrado coimas de parte de TBA, que explotaba colectivos y trenes, y TEBA, que tiene la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro. Esas dos condenas están firmes .

Fue condenado por su responsabilidad en la Tragedia de Once. Ese fallo está pendiente de revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Casación le impuso una pena de seis años de prisión.

de revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Casación le impuso una pena de seis años de prisión. En abril de 2022 recibió dos condenas por haberse enriquecido ilícitamente y por administración fraudulenta contra el Estado y coimas, por la compra de trenes chatarra a España y Portugal.

En septiembre de 2022, Jaime fue condenado por recibir sobornos por el proyecto del tren bala que iba a unir Rosario y Buenos Aires y que no se concretó. Estas tres últimas condenas no están firmes y no están en condiciones de ser cumplidas en prisión.

Además, Jaime está acusado de ser uno de que recibía el dinero de las coimas en bolsos en la causa de los cuadernos y es investigado por el cobro de sobornos en el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.