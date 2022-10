"El giro de barras está definido como la rotación de cualquier jugador (figura, barra de jugadores) más de 360° antes o después de haber golpeado la bola. Para calcular no se debe añadir el vuelo tomado para golpear la bola", indica.

Críticas y respuesta

Rápidamente las redes sociales replicaron el proyecto y hubo críticas por parte de periodistas y ciudadanos, calificando como inoportuno el proyecto ante la crisis económica.

Pese a esto, la diputada volvió a mostrarse a favor del proyecto y reafirmó que es uno deportes más inclusivos que existen, haciendo énfasis en la trascendencia del juego para personas con movilidad reducida.

“Explíquenle a la Liga mendocina de metegol en silla de rueda que no es importante. Ellos lo solicitaron a través del Mario. Soluciona todo a todos?, No. Soluciona algo a alguien?, Sí. No arregla el país pero mejora vidas”, dijo.

“Resulta que para las personas amputadas o en silla de ruedas los deportes de impacto o de contacto implican una complicación adicional: un esguince, o problemas en la rodilla, quebrarte o que la muleta te fisure una costilla pueden implicar inmovilidad total (...) Esta ley no implica erogación presupuestaria: es gratis para la provincia, no piden subsidio. Y de paso da visibilidad y verdadera Inclusión en temas de Discapacidad”, completó.