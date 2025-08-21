Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, jueves 21 de agosto

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, jueves 21 de agosto. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

A la cabeza quedó el 72, que según el significado de los sueños quiere decir "Sorpresa".

A la cabeza quedó el 75, que según el significado de los sueños quiere decir "Payaso".

1° 8275

2° 3320

3° 2032

4° 7174

5° 4596

6° 0301

7° 5021

8° 3458

9° 7026

10° 7335

11° 5574

12° 4713

13° 8024

14° 4859

15° 0901

16° 1899

17° 4454

18° 2743

19° 9125

20° 4481

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

A la cabeza quedó el 88, que según el significado de los sueños quiere decir "El papa".

1° 3888

2° 5009

3° 5506

4° 8104

5° 8448

6° 7409

7° 8300

8° 9757

9° 3189

10° 6568

11° 2146

12° 2557

13° 2072

14° 1947

15° 0401

16° 3564

17° 3151

18° 0196

19° 0080

20° 7999

Resultado de la tarde de la Quiniela de Tucumán de las 19.30 hs

A la cabeza quedó el 37, que según el significado de los sueños quiere decir "El dentista".

1° 8837

2° 7236

3° 2741

4° 5239

5° 8625

6° 3173

7° 2041

8° 6828

9° 6659

10° 3992

11° 9681

12° 4545

13° 1520

14° 7745

15° 6877

16° 8837

17° 9698

18° 0006

19° 3831

20° 9538

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.