Récord de deudas impagas: casi el 13% de los créditos familiares está en mora

La mora alcanzó un nuevo récord y ya afecta a casi el 13% del crédito familiar.

La morosidad de los créditos destinados a las familias tocó un nuevo récord en julio: alcanzó el 12,9%, con una suba de 0,1 puntos porcentuales respecto de junio, según informó el BCRA.

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La mora de los créditos a las familias llegó al 12,9% en julio , tras subir 0,1 puntos porcentuales en un mes, de acuerdo con el BCRA . El dato representa un nuevo récord en más de 20 años .

El dato también muestra un fuerte aumento interanual : la morosidad de los hogares más que se duplicó en un año. En julio de 2025 era del 5,6% y alcanzó el 12,9% en julio de 2026, una suba de 7,3 puntos porcentuales .

La irregularidad de los préstamos al sector privado aumentó al 7,7% , mientras que la morosidad de las empresas llegó al 3,6% . El BCRA atribuyó la suba mensual a la caída real del stock de financiamiento y al crecimiento de la cartera irregular , aunque este último se desaceleró.

La brecha entre ambos segmentos muestra que la morosidad tiene mayor peso entre las familias. El ratio de irregularidad indica qué proporción de la cartera crediticia presenta problemas de pago.

Según el BCRA, la probabilidad de default estimada del crédito al sector privado descendió 0,2 puntos porcentuales en julio, hasta ubicarse en 2,4%.

Entre las familias, la PDE descendió 0,5 puntos porcentuales, hasta el 3,9%, mientras que para las empresas se mantuvo casi sin cambios, en 1,1%.

Las entidades financieras mantuvieron una cobertura del 87,6% sobre los préstamos en situación irregular durante julio. El indicador aumentó 0,8 puntos porcentuales frente al mes anterior.

Las previsiones sobre el total de préstamos al sector privado llegaron al 6,7% en julio, con un aumento mensual de 0,2 puntos porcentuales.

El crédito irregular neto de previsiones representó en julio el 2,1% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) del sistema financiero. El indicador cayó 0,1 puntos porcentuales respecto del mes anterior, según el BCRA.

Más de 3 millones de argentinos son deudores “irrecuperables”

La morosidad y el endeudamiento de los hogares argentinos alcanzaron niveles históricos. De acuerdo con un informe del Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómico (CEDMA), basado en datos del Banco Central y otras instituciones, 5,91 millones de personas tienen actualmente deudas en situación irregular.

La morosidad del sector privado llegó al 7,6% en el sistema bancario comercial y acumula 19 meses seguidos de crecimiento. El informe del CEDMA sostiene que se trata de una secuencia que no se observaba desde la salida de la crisis de 2001. Si se suman las deudas con billeteras virtuales y empresas fintech, la estimación trepa al 15,5%.

El deterioro de la capacidad de pago de los hogares también se refleja en el crecimiento de los deudores considerados “irrecuperables”. El informe estima que ya alcanzan los 3,6 millones de argentinos, 2,3 millones más que un año atrás.

Según el Centro de Estudios, cada vez más hogares recurren al crédito para cubrir alimentos, servicios públicos, transporte y otros gastos cotidianos. El organismo sostiene que el financiamiento pasó a funcionar como un complemento de los ingresos ante las dificultades para afrontar el consumo básico.

Los datos sobre préstamos personales y tarjetas de crédito muestran el fuerte avance de la morosidad. Entre fines de 2024 y mediados de 2026, el indicador pasó del 3,3% al 15,9% en los créditos personales y del 1,6% al 13,1% en las tarjetas, de acuerdo con el documento.

La morosidad también golpea con fuerza a los menores de 34 años. Según el informe, el 38,7% de las personas de ese grupo figura como deudor irregular. En tanto, entre los jóvenes de 15 a 29 años, los morosos considerados “irrecuperables” crecieron un 87% respecto del año anterior.

Entre los jóvenes, las billeteras virtuales se consolidaron como una de las principales vías de endeudamiento. El 72,6% mantiene deudas mediante estas herramientas, mientras que el CEDMA vincula su expansión, entre otros factores, con las dificultades para acceder al sistema financiero tradicional.