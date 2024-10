Ricardo Quintela pidió cuidar a Axel Kicillof tras las críticas de Cristina Kirchner

En sus declaraciones, Quintela mostró respeto y admiración por Cristina Kirchner, pero abogó por la necesidad de un liderazgo fresco y renovado. Además, se refirió a una reunión frustrada que tenía prevista con la ex presidenta, indicando que no pudo concretarse por motivos no esclarecidos.

Las críticas de Cristina Kirchner a Kicillof, expresadas durante una reunión con sindicalistas y dirigentes políticos, dejaron claro su descontento por la falta de lealtad dentro del partido. En medio de este clima de tensión, Quintela se posiciona como una voz de conciliación, llamando a fortalecer el PJ y a construir consensos con otras fuerzas políticas.