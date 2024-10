Cristina Kirchner confirmó su lista para el PJ y tiró una frase picante

En esta lista no se encuentran dirigentes de La Cámpora ni colaboradores de la ex presidenta del Instituto Patria . En su lugar, está compuesta por senadores , lo que asegura una representación de las provincias; el Movimiento Evita , que ya había manifestado su apoyo a la candidatura de Cristina , con la intendenta Fernández como figura destacada; y el sector de los sindicatos que están en oposición al gobierno de Milei , representado por el secretario General de SMATA .

Las frases picantes de Cristina Kirchner

Según Infobae, durante una reunión en la sede de SMATA, que conduce Ricardo Pignanelli, Cristina dijo que “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, sentenció y muchos dicen que lo hizo en referencia al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La ex mandataria tuvo una reunión con sindicalistas, intendentes y dirigentes políticos horas antes de cerrar la lista para su candidatura al PJ Nacional. “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, dijo por la disputa entre ella y Ricardo Quintela.

En el encuentro estuvo presente Máximo Kirchner y la primera plana de La Cámpora, entre la que se destacan la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y los senadores Eduardo “Wado” de Pedro y Mariano Recalde. Además hubo inytendentes del conurbano del riñón de la ex presidenta como Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno).

“Ningún dirigente es víctima. La única víctima en este país es la gente”, fue el otro mensaje.

La pelea por la presidencia del PJ: Cristina Kirchner vs Ricardo Quintela

Antes de que Cristina Kirchner optara por presentarse como candidata para liderar el peronismo, en el partido existía un acuerdo sobre que debía asumir esa posición un dirigente con funciones ejecutivas, específicamente, un gobernador.

En la competencia inicial, se habían registrado Quintela y Kicillof, pero el gobernador de Buenos Aires optó por restarle importancia y, en las últimas horas, decidió respaldar la candidatura de su líder política. Esto ocurrió durante el evento celebrado este jueves en Berisso por el Día de la Lealtad.

Ricardo Quintela dijo que quiere ser el próximo presidente del PJ.

“Cristina y Néstor le devolvieron al peronismo su fuerza transformadora”, afirmó Kicillof. Además, destacó que “son las mujeres las que se ponen al frente de las crisis económicas”. Asimismo, se pronunció sobre el caso de corrupción que enfrenta y declaró: “En pocos días un tribunal de la vergüenza va a querer hacerle creer a alguien que Cristina es culpable en la causa vialidad. Mentira”.

Ricardo Quintela tendrá su propia lista en oposición a Cristina Kirchner

Hasta el momento, el peronismo nunca ha tenido internas; en cambio, el presidente ha sido siempre seleccionado por consenso. Sin embargo, todo sugiere que Cristina Kirchner se ha fatigado de esperar que Ricardo Quintela la convoque para avanzar en una lista de unidad dentro del PJ.

Cristina Kirchner se postuló para presidir el PJ Cristina Kirchner se postuló para presidir el PJ

A pesar de haber pactado mediante intermediarios una reunión para este viernes con el objetivo de establecer una dirección común para la dirección del PJ Nacional, el encuentro nunca se llevó a cabo.

Aun así, Quintela no se da por vencido. Desde su círculo cercano, indicaron que ya está finalizando los preparativos de su propia lista, la cual revelará en las próximas horas. Con 60,000 firmas de apoyo y el respaldo de cinco PJ provinciales, “El Gitano” mantiene su determinación de participar, sin intención de retroceder tras la decisión de la ex presidenta.