Telekino: los números ganadores del sorteo del domingo 21 de junio de 2026

El Telekino de este domingo 21 de junio sortea una nueva jugada en Argentina. Te mostramos a continuación los resultados para que puedas controlar los números y saber quiénes salieron ganadores.

País. La ANMAT prohibió la venta de varias cremas humectantes y autobronceantes

Además de la modalidad original de Telekino, Rekino también sortea semanalmente con el número del cartón (parte izquierda) diversos premios.

Entre los mismos, pueden haber autos, electrodomésticos o viajes. Sólo son válidos los cartones vendidos, habiendo ganadores diferentes todas las semanas.

Telekino de domingo 21 de junio: controlá tu cartón

El juego del Telekino se juega los domingos, como es costumbre en Argentina. Esta vez, se realiza el sorteo 2.433.

Estos son los números ganadores del Telekino del domingo 21 de junio

21 - 09 - 12 - 01 - 23 - 07 - 10 - 14 - 17 - 04 - 19 - 08 - 05 - 25 - 15

Rekino: resultados del 21 de junio para controlar cartón

14 - 20 - 01 - 15 - 08 - 25 - 05 - 13 - 18 - 12 - 19 - 09 - 22 - 17 - 02

Telekino: aciertos, ganadores e importes del 21 de junio

15 aciertos: vacante, más de $ 1.486 millones.

14 aciertos: 17 ganadores, $ 684.056 cada uno.

13 aciertos: 539 ganadores, $ 65.124 cada uno.

12 aciertos: 6.372 ganadores, $ 18.892 cada uno.

Rekino: aciertos, ganadores e importe

Rekino: aciertos, ganadores e importe

Hubo 21 ganadores que se llevan $ 205.096 cada uno.