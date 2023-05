Violencia de género.. Thelma Fardin habló tras la absolución de Juan Darthés La actriz habló junto a sus abogados tras la decisión de la justicia de Brasil y adelantó que en los próximos 15 días apelarán a la decisión.





La actriz habló junto a sus abogados tras la decisión de la justicia brasilera y adelantó que en los próximos 15 días apelarán a la decisión. Thelma Fardin habló tras la absolución de Juan Darthés en Brasil. Carla Andrade Junqueira, abogada de Thelma Fardin, dijo que van a apelar el fallo.

Thelma Fardin brindó una conferencia junto al colectivo Actrices Argentinas y Amnistia Internacional luego de conocerce el fallo de primera instancia en Brasil que le dio la absolución a Juan Darthes por la denuncia de abuso sexual. Acompañada por sus abogados y al borde del llanto, la actriz se mostró indignada: “La Justicia propone un juego perverso, las víctimas somos el único orejón del tarro”. Más allá de esto, aseguró que seguirá peleando y que en los próximos 15 días apelará: “Es una batalla que conquistamos, no lo van a cambiar. En eso no vamos a retroceder. Mi verdad es la verdad, y eso no cambia por lo que diga este fallo”.

thelma fardin (1).jpg Thelma Fardin habló tras la absolución de Juan Darthés en Brasil. Durante su descargo, les pidió a las mujeres que atraviesan por una situación similar que no se sientan adoctrinadas por este fallo: “Les quiero pedir a todas esas personas que se atrevieron a hablar después de aquella conferencia de 2018 que no sientan que esto los adoctrina. No me adoctrinan a mí, que no se lo hagan a ustedes”. “Estoy cansada, pero no me van a quebrar y esto no termina acá. Vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si hace falta. No me voy a callar, ni voy a bajar los brazos”, concluyó.

thelma fardin (2).jpg Carla Andrade Junqueira, abogada de Thelma Fardin, dijo que van a apelar el fallo. Mientras que, Carla Andrade Junqueira, abogada de Thelma Fardin, dijo que van a apelar el fallo: “Vamos a apelar. Acá no hay sensación de derrota. La decisión del juez no esta en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil.” “En esta decisión de primera instancia no está la palabra 'inocencia'. Acá hay una segunda instancia, una tercera instancia y luego organismos internacionales.” dijo la abogada.

