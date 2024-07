Victoria Villarruel respaldó a la Selección Argentina y apuntó contra Francia

Siguiendo con el texto hizo referencia a nuestra historia: Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir".

Finalmente, salió a bancar a la Selección Argentina y a Enzo Fernández, el más apuntado por los franceses: "Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!"

Qué sucedió con Francia y por qué denunciaron a la Selección

Después de la obtención de la Copa América 2024, se viralizó un video en el que se ve a los jugadores de la Selección cantando una canción racista contra Francia en el micro. Uno de ellos fue Enzo Fernández que pidió disculpas a través de un comunicado.

El comunicado completo de Enzo Fernández

“Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi Instagram durante las celebraciones de la Selección. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”.