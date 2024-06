Violento cruce entre Juan Grabois y una funcionaria nacional

Grabois preguntó “¿y el chanchito? ¿Qué te pasó a vos? te tiene que defender Leila”, en alusión a Ariel Romano , abogado de Capital Humano que participó en la audiencia. “Das lástima”, le respondió Romano, pero la discusión no quedó ahí.

Romano preguntó ¿vos sos flaquito? Y el dirigente social no tardó en responder: “Vos sos un cerdo moral e intelectualmente, no físicamente. Sos una mierda que les saca la comida a los pobres. Una mierda”, subrayó Grabois.

Juan Grabois.jpg Juan Grabois

De fondo Gianni le gritó a Grabois “deja de robar chorro”, y Grabois contestó: “kirchnerisrta, massista y mileista. No tenés credibilidad y además como abogada sos berreta”, dijo tras el cruce que se frenó ya que ambos salieron por distintas puertas del edificio.

La audiencia

En los tribunales de Comodoro Py, fueron llegando los citados Grabois y Gianni. Los jueces ya habían entrado a la sala. Comenzó hablando Gianni quien comenzó con un alegato político y el magistrado le pidió que se limitara al objeto de la audiencia.

“Señores jueces gracias esta oportunidad que nos han dada de poder expresar verbalmente el cambio de política alimentaria que está llevando adelante esta gestión. Dejamos atrás años y años de asistencialismo en donde no solo no solucionaron el problema de la pobreza sino que lo acrecentaron aún más y generaron un clientelismo político enorme”, dijo la funcionaria.

“No vamos a permitir que ningún juez de la Nación y menos aún con competencia penal nos diga nosotros cómo administrar una política pública”, disparó y dijo que los alimentos que estaban en los depósitos fueron adquiridos mayormente por la gestión anterior y tendió sobre acusaciones de corrupción.

Embed - Así se desató la bochornosa pelea entre Grabois y Leila Gianni, la funcionaria de Milei

“Ni bien la ministro Pettovello tomó conocimiento de que había alimentos próximos a vencer, ordenó a que se gestionara la pronta entrega”, subrayó. Y resaltó que desde hoy, a través de la fundación Conin, se estaban distribuyendo esos productos con fecha de caducidad. “El resto de alimentos se utilizará para catástrofes y situaciones de emergencias”, reveló.

El turno de Juan Grabois

Luego Grabois se sentó ante los jueces. “Espero que Dios los ilumine. Que acá hay delito lo reconoció el propio Ministerio”, arrancó, mientras Irurzun volvió a pedir que se circunscriba a la apelación, y acuso a los abogados de Capital Humano.

“Están patoteando permanente al Poder Judicial y el incumplimiento que hicieron es evidente porque lo reconocieron y porque echaron a un funcionario”, dijo Grabois en referencia a la salida de Pablo De la Torre de la Secretaría de la Niñez.

“Se está excediendo”, dijo en voz alta Gianni, sentada en un sillón verde a menos de dos metros de Grabois. “Calladitos”, le respondió el dirigente social a ella y a Romano. “No me faltes el respeto o la seguimos afuera, ¿o no te da la nafta?”, le dijo Gianni.

“Es un pobre tipo, un payasito”, le dijo Romano a Grabois mientras el dirigente social le hacía una señal con el dedo de que se callara, y allí fue donde el juez Irurzun dio por finalizada la audiencia, para dar paso a la escandalosa pelea en los pasillos.

