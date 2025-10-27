lunes 27 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de octubre de 2025 - 06:45
Copa Libertadores

Palmeiras vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Palmeiras y Liga de Quito se enfrentan en el estadio Allianz Parque, con el arbitraje de Wilmar Roldán Pérez. El duelo se jugará el jueves 30 de octubre desde las 21:30 (hora Argentina).

Palmeiras vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Después de la goleada en la ida, LDU Quito define este jueves 30 de octubre si clasifica a Finales en el juego que corresponde a la llave 1 de la Copa Libertadores. El partido está programado para las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Allianz Parque.

Lee además
racing club y flamengo definen al segundo finalista

Racing Club y Flamengo definen al segundo finalista
liga de quito goleo 3-0 y esta a un paso de la clasificacion

Liga de Quito goleó 3-0 y está a un paso de la clasificación

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Liga de Quito lo ganó por 3 a 0.

Palmeiras buscará la revancha para clasificar a la final, luego de que LDU Quito se quedara con la victoria por 3-0 en el duelo que abrió las semifinales del torneo. El vencedor de este choque se medirá ante Flamengo o Racing Club.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Wilmar Roldán Pérez.

Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 2 vs Palmeiras 3 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Bolívar 2 vs Palmeiras 3 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Bolívar 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 6 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Universitario 0 vs Palmeiras 4 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Palmeiras 0 vs Universitario 0 (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: River Plate 1 vs Palmeiras 2 (17 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Palmeiras 3 vs River Plate 1 (24 de septiembre)
  • Semifinales: Liga de Quito 3 vs Palmeiras 0 (23 de octubre)
Los resultados de Liga de Quito en partidos > de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 0 vs Liga de Quito 0 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Táchira 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Táchira 2 vs Liga de Quito 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Botafogo 1 vs Liga de Quito 0 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Liga de Quito 2 vs Botafogo 0 (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: Liga de Quito 2 vs São Paulo 0 (18 de septiembre)
  • Cuartos de Final: São Paulo 0 vs Liga de Quito 1 (25 de septiembre)
  • Semifinales: Liga de Quito 3 vs Palmeiras 0 (23 de octubre)
Horario Palmeiras y Liga de Quito, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Racing Club y Flamengo definen al segundo finalista

Liga de Quito goleó 3-0 y está a un paso de la clasificación

Flamengo vence con gol agónico en el juego de ida a la Academia

Talleres de Perico sumaría una figura del ascenso para el Torneo Regional Amateur

Torneo Regional Amateur: todos los resultados de la 2da fecha para los clubes jujeños

Las más leídas

Votó casi el 68% de los electores y ya está el 90% de las mesas escrutadas
EN VIVO.

Votó casi el 68% de los electores y ya está el 90% de las mesas escrutadas

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025
Política.

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025

Mapa Elecciones en Jujuy.
Política.

Elecciones 2025: La Libertad Avanza ganó en 12 departamentos de Jujuy

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Cómo serán las clases este lunes después de las elecciones en Jujuy

Quiénes son los diputados nacionales por Jujuy que entran y quiénes se van en 2025
Política.

Quiénes son los diputados nacionales por Jujuy que entran y quiénes se van en 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel