Parejas en crisis: ¿casarse o tener hijos pueden salvar la relación?

Casarse, convivir, tener hijos o incluso sumar una mascota pueden convertirse, en algunos casos, en intentos de sostener una pareja que atraviesa una crisis . La licenciada en Filosofía Carolina González analizó esta situación en una entrevista con Canal 4 y explicó por qué estas decisiones no necesariamente resuelven los problemas de fondo.

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González recurrió a conceptos del filósofo y sociólogo francés mencionado durante la entrevista para explicar cómo las personas pueden llegar a construir una realidad que funcione como una forma de ocultar aquello que no quieren enfrentar.

En ese sentido, planteó que un matrimonio, una mudanza o la llegada de un hijo pueden funcionar como una especie de “simulacro” cuando se utilizan para evitar abordar una crisis previa.

La especialista sostuvo que muchas veces existen señales de que una relación está atravesando dificultades, pero enfrentarlas implica asumir una realidad que puede resultar incómoda.

También señaló que parte del problema puede estar relacionado con la idea cultural de que una separación representa un fracaso. Por eso, algunas personas pueden permanecer en vínculos que ya no funcionan para mantener determinadas apariencias.

Comunicación y conversaciones incómodas

Para González, uno de los elementos fundamentales de cualquier vínculo es la comunicación. Esto incluye las relaciones de pareja, pero también los vínculos familiares y las amistades.

La falta de diálogo puede hacer que los problemas se acumulen hasta llegar a situaciones difíciles de revertir. Por eso, consideró necesario estar dispuestos a mantener conversaciones incómodas antes de intentar solucionar una crisis mediante decisiones externas.

La especialista también se refirió a las diferencias entre las relaciones de generaciones anteriores y las actuales. Explicó que no existe un único motivo para determinar por qué algunos matrimonios duran más que otros y advirtió que en el pasado también podía existir una mayor tolerancia frente a situaciones conflictivas o una decisión de sostener las apariencias.

La comunicación en la pareja es clave.

Ser honestos desde el comienzo

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la necesidad de hablar desde el inicio sobre los proyectos personales y las expectativas dentro de una relación.

González remarcó que si una persona quiere casarse o tener hijos, debería poder expresarlo desde el comienzo del vínculo, en lugar de adaptar sus deseos a las expectativas de la otra persona. “Hay que ser honestos desde el principio”, sostuvo la licenciada en Filosofía, y explicó que esa sinceridad no solo tiene que ver con el otro, sino también con uno mismo.

La reflexión surgió a partir del debate sobre parejas que intentan recuperar un vínculo en crisis mediante decisiones importantes, cuando quizás el problema requiere primero reconocer qué está ocurriendo y hablarlo.