Fuertes declaraciones.. El duro mensaje de un ex Boca: "Me cansé de la vida"

" Necesitaba aislarme de todo. Me sentía agobiado. Tuve ataques de pánico. Necesitaba irme de todo. Por eso decidí esto. Muchos no me entienden qué hago haciendo esto, por qué decidí irme de mi trabajo. Es que ya no me soportaba ni a mí mismo", resaltó el habilidoso volante, de 29 años, en charla con Radio La Red

El volante indicó que “entrenarse solo es muy duro. Cerró el libro de pases. Quedan seis fechas y después veremos qué pasa. Me pusieron todos los días por la tarde para no cruzarme con el plantel profesional".

"Si hasta pensaba que el amor de mi hija (Emma) me iba a hacer olvidar un montón de heridas que tenía yo. Porque el amor de un hijo es diferente a otros amores, otras pérdidas. Pero no pude soportar ni mirarla a los ojos a mi hija que está creciendo. Porque yo entiendo todo, me hago cargo, sé lo que está mal y lo que está bien”, admitió.

image.png

“Si alguien me pregunta: '¿por qué no lo solucionás?, la verdad, no tengo respuesta. No las tengo. Obviamente, me duele. Y no le podes fallar a tu hijo", relató el delantero.

En cuanto a las ausencias a los entrenamientos que incentivaron sus salidas de Vélez y San Lorenzo, Centurión señaló que fueron cosas "de pelotudo grande", porque "antes no lo hacía".

"Si me la pegaba cuando era más chico, no faltaba. Nunca había faltado. Me encanta. Soy el primero que me gusta hacer físico, con pelota. De grande fue el tema, ahí cambié", se sinceró.

image.png

"Hubo veces que no me dejé ayudar, que dije yo puedo con todo. Y hay veces que no se soporta y por algún lado explotás. Y dónde exploto yo es saliendo a la noche y pegándomela. Ahí tiro todo por no dejarme ayudar", puntualizó.

Finalmente Centurión aclaró que quiere regresar al fútbol profesionalmente al indicar que le "duele" saber que llega el fin de semana, no concentra y se encuentra "entrenando solo". "La esperanza es lo último que se pierde. Por eso quiero volver a jugar al fútbol y sé que lo voy a hacer", culminó.